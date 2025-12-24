Inaem convoca ayudas para programas de formación de desempleados con compromiso de contratación

El Inaem lanza una nueva convocatoria de subvenciones para programas de formación con compromiso de contratación. La convocatoria, publicada hoy 24 de diciembre en el Boletín Oficial de Aragón, tiene como objetivo subvencionar acciones formativas dirigidas a personas desempleadas, que incluyen un compromiso de contratación por parte de las empresas participantes de un porcentaje de los alumnos que finalicen con éxito su formación. El programa subvenciona cursos de formación adaptados a las necesidades de las empresas y con compromiso de contratación por parte de las mismas.

Las entidades beneficiarias podrán ser empresas con centros de trabajo en Aragón, que asuman directamente la contratación, o centros de formación acreditados, que presenten acuerdos con empresas para garantizar la inserción laboral del alumnado. El compromiso mínimo de contratación oscila entre el 60% para contratos temporales, el 50% para contratos indefinidos (incluidos fijos discontinuos) y el 40% cuando la formación esté dirigida a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

El programa permite la contratación antes de finalizar la formación, siempre que hayan transcurrido al menos 20 horas de impartición. Las solicitudes se tramitan y resuelven individualmente con carácter seguido a su presentación.

La formación será presencial, con una duración mínima de 50 horas y máxima de 360 horas, aunque puede superarse este límite en casos específicos. Existe la posibilidad de incrementar el módulo de coste de la formación hasta los 19,50 euros alumno/hora en caso de que esa formación tenga un precio elevado. Los contratos resultantes deben estar relacionados con la formación impartida.

El plazo para solicitar estas subvenciones finaliza el 30 de junio de 2026, y la formación debe ejecutarse antes del 30 de septiembre de 2026. La concesión se realizará por orden de presentación de las solicitudes. Se trata de un programa dotado con 600.000 euros y que se financia con fondos de la conferencia sectorial de empleo.

Para más información, las entidades interesadas pueden consultar los detalles en la sede electrónica del Gobierno de Aragón.