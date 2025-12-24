Stellantis Figueruelas inicia el parón navideño y mira a 2026, su primer año 'chino'

La planta de Stellantis en Figueruelas ha iniciado este miércoles el cierre programado por Navidad, un parón que se produce en un momento clave para la factoría zaragozana, inmersa en una profunda transformación industrial que marcará su hoja de ruta en 2026. La producción de coches cesó este martes a las 22.00 horas y no se retomará hasta el 7 de enero, cuando la producción volverá a arrancar a las seis la mañana, es decir, 14 jornadas sin actividad.

A nivel interno, los días 24, 25 y 31 de diciembre son festivos, mientras que el 26, 29 y 30 se consideran jornadas de vacaciones y cierre de planta. Ya en enero, el 2 de enero se ha fijado como día de asuntos propios -o paro técnico para quienes no dispongan de esta opción- y el 5 de enero como jornada de vacaciones, según el calendario laboral trasladado a la plantilla, formada por más de 5.000 trabajadores. El turno de noche del 6 de enero tendrá la consideración de paro productivo y se computará como vacaciones.

Arranque anticipado en la nave de Prensas

Este calendario general se adaptará a las necesidades de cada área productiva, con excepciones en departamentos como Prensas, Mantenimiento o Procesos, ligadas a trabajos técnicos de cierre, arranque y restablecimiento del flujo productivo. Cualquier modificación será comunicada a la representación de los trabajadores.

La nave de Prensas contará con un esquema específico. El cierre de producción también se produjo este martes a las 22.00 horas, pero el arranque se adelantará al viernes 2 de enero, con un mini-turno de mañana integrado principalmente por jefes de línea, coordinadores y personal de descarga, y un turno de tarde centrado en envíos. La actividad continuará el 4 de enero en turno de noche y el 5 de enero en turnos de mañana y tarde, con niveles de producción que oscilarán entre el 50% y el 100% de la capacidad, priorizando, cuando sea posible, la participación voluntaria.

Un parón en mitad de grandes obras

El cierre navideño se produce en un contexto especialmente para Figueruelas. Como ha venido publicando este diario, la planta afronta un periodo valle de producción ligado a las obras de adaptación de sus dos líneas de montaje y a la llegada de nuevos proyectos industriales. La línea 1 permanece parada desde octubre por los trabajos para instalar la plataforma STLA Small, la nueva arquitectura creada por el grupo automovilístico para avanzar hacia la movilidad eléctrica.

La cadena de montaje recuperará la normalidad a finales de invierno -entre finales de febrero y principios de marzo-, pero entonces será la línea 2 la que se parará para ejecutar su propia reforma con el objetivo de adaptarla a los estándares de los coches eléctricos de la marca china Leapmotor, que se prevén empezar a ensamblar en el cuarto trimestre del año, con el B10 como primer modelo.

Esta reconfiguración obligará a concentrar de nuevo la actividad de los tres modelos que fabrica actualmente -el Opel Corsa, el Peugeot 208 y el Lancia Ypsilon- en una sola cadena. Esta coyuntura explica, en parte, las previsiones de descenso de la producción en 2026, que la empresa ha cifrado en torno a 260.000 vehículos, unos 40.000 menos respecto a los alrededor de 300.000 con que cerrará 2025 y más de 100.000 por debajo de la cifra de 2024 (372.481).

Un nuevo ERTE y la llegada de los coches chinos

La empresa y los sindicatos interpretan este ajuste como coyuntural y necesario para garantizar la competitividad futura de la planta. En paralelo, Stellantis y el comité de empresa han pactado un nuevo ERTE para 2026, de carácter preventivo, con el objetivo de dotar de flexibilidad a la organización del trabajo durante un ejercicio marcado por paros técnicos, traslados de producción y obras de transformación.

Fuera de la planta, en una parcela anexa, seguirán las obras de construcción de la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos que Stellantis impulsa en alianza con el gigante chino CATL. La compañía rumana Synergy Construct ha sido adjudicada para levantar dos de las naves del complejo y asumir la cimentación del edificio principal de celdas.

Con este escenario, Figueruelas aprovecha el parón navideño para hacer una pausa en su actividad. La reanudación de la producción en enero dará paso a un año decisivo, en el que la planta deberá compatibilizar menos volumen a corto plazo con la preparación de una nueva etapa ligada a la electrificación y a la fabricación de un modelo de sello chino a partir de la segunda mitad de 2026.