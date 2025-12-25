Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huesca amanece en Navidad con la segunda temperatura mínima más baja del país (-10,8 ºC): aquí se ha registrado

La Aemet ha activado para este jueves, 25 de diciembre, la alerta amarilla por nevadas en Gúdar y Maestrazgo, y el Bajo Aragón de Teruel

Huesca amanece en Navidad con la segunda mínima más baja del país (-10,8 ºC): aquí se ha registrado.

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Huesca ha amanecido este jueves, 25 de diciembre, día de Navidad, con la segunda temperatura mínima más baja de todo el país: -10,8 grados centígrados, que se han registrado en Astún-La Raca, la misma temperatura que se ha dado también en Cabaña Veónica, en Picos de Europa (Cantabria).

El punto oscense ha anotado ese valor a las 4.50 horas, y por debajo del mismo solo se ha situado Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, en Granada, con -12,9 ºC a las 8.50 horas.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), otras de las temperaturas más bajas del país se han dado en Granada, en la estación Radiotelescopio de Sierra Nevada (-10,7 ºC) y en Laguna Seca, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (-8,6ºC).

Alerta por nevadas en la provincia de Teruel

Por otro lado, la agencia meteorológica ha activado para este 25 de diciembre, día de Navidad, la alerta amarilla por riesgo de nevadas en Gúdar y Maestrazgo y el Bajo Aragón de Teruel.

En estas zonas se esperan nevadas con acumulaciones de 4 a 5 centímetros de espesor en 24 horas a partir de los 700 metros de altitud, algo que podría complicar el tránsito por las carreteras en un día de muchos desplazamientos. La alerta estará activa entre las 10.00 las 19.59 horas.

