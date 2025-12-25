De Mario Casas a Esperanza Aguirre: el restaurante favorito de los famosos en Aragón está en un pueblo de Zaragoza

Aragón se ha convertido en uno de los referentes gastronómicos a nivel nacional en los últimos años. La comunidad cuenta con restaurantes de un altísimo nivel culinario que han sido reconocidos con estrellas Michelin y también Soletes Repsol. Los galardones atraen hasta las mesas de los mejores establecimientos gastronómicos de Zaragoza, Huesca y Teruel comensales de todas partes de España entre los que se encuentran cada vez más personajes públicos como políticos, actores o deportistas.

La calidad gastronómica es tan grande que algunos restaurantes no necesitan haber ganado ningún tipo de premio o galardón para ser conocidos por toda Europa. La situación estratégica de Zaragoza a 300 kilómetros de Madrid y Barcelona la convierte en parada de miles de transportistas a diario. Los camioneros son los que conocen a la perfección cuáles son los mejores restaurantes para hacer un 'stop' en su largo camino hacia su destino.

Resulta que hay un restaurante de un pueblo de Zaragoza que ha sabido aprovecharse de su localización estratégica para convertirse en el favorito de los camioneros y también conquistar el paladar de muchas caras conocidas de la escena pública española. El restaurante Rausan, situado en el área de servicio de Alfajarín, cuenta con más de 10.000 opiniones en Google y es famoso por sus platos de comida abundante, de calidad y a precios económicos.

Por Rausan pasan a diario cientos de personas que buscan reponer fuerzas en su cafetería y bar que está abierto durante las 24 horas del día. El restaurante es de los más amplios de todo Aragón con un amplio salón con capacidad para 600 comensales donde es habitual celebrarse comuniones, bodas o bautizos. En este mítico restaurante conocido en toda Europa se puede comer un menú diario de calidad por menos de 17 euros, otro más especializado por 25 y uno especial por 32,5 euros.

Políticos, futbolistas, presentadores...

Después de décadas dando de comer y ofreciendo la posibilidad de dormir a pocos kilómetros de Alfajarín y Zaragoza, los propietarios del mítico restaurante han querido homenajer de forma simple a todos los personajes públicos que han querido hacer una parada en su camino allí. Rausan tiene un rincón con las fotos de todos los famosos que han comido allí... políticos, actores, presentadores, futbolistas que no dudaron en guardar para la historia su paso por el pueblo zaragozano.

"Nuestro rincón del famoso, cualquier día podéis venir a comer o cenar y encontraros con alguno de ellos. Como estamos a caballo entre Madrid y Barcelona, ellos se mueven mucho y paran aquí. Karlos Arguiñano, Esperanza Aguirre, Nayim, Mario Casas, Jesús Calleja, Rafael Amargo, Jordi Évole, José Mari Bakero, Urdangarín, Pocholo, Pedro García Aguado han pasado por aquí y han firmado ualgún que otro autógrafo. Os esperamos por aquí", concluye el video el propietario del Rausan.