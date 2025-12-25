Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter

El 2026 ya está a la vuelta de la esquina y los más aventureros ya piensan en todos los viajes que van a poder hacer gracias al caprichoso calendario en el que no van a faltar puentes. Y es que festivos locales como Cincomarzada, San Valero o San Jorge van a caer en jueves permitiendo a los zaragozanos hacer las maletas y hacer una escapada de tres o cuatro días a cualquier destino europeo.

El Aeropuerto de Zaragoza ha sido uno de los grandes afectados por los duros recortes de Ryanair por su sempiterno conflicto con Aena. La aerolínea irlandesa decidió quitar el 40% de las plazas desde la capital aragonesa y eliminar algunas de sus rutas más populares como Fez, Santiago, Palma o París desde el pasado mes de noviembre.

La parrilla de vuelos del Aeropuerto de Zaragoza ha quedado duramente afectada durante la temporada de invierno, pero se espera que se recuperen algunas rutas muy demandadas a partir de abril. Volotea, Binter, Ryanair y Wizz Air serán las aerolíneas que seguirán operando de forma regular desde la capital aragonesa el próximo año. Estos serán los destinos a los que, por ahora, se podrá viajar en 2026 desde Zaragoza.

Bruselas

La capital de Bélgica es uno de los pocos destinos que ha logrado sobrevivir a los duros recortes de Ryanair en los últimos años. El 2026 comenzará con dos frecuencias a la semana (viernes y domingo) que se mantendrán hasta principios de abril cuando se amplíen a tres (martes, viernes y domingo) por el inicio de la temporada de verano.

La Grand Place de Bruselas se transforma en Navidad / PIXABAY

Marrakech

Marrakech se quedó en noviembre como única conexión semanal vía avión entre Zaragoza y Marruecos tras la decisión de Ryanair de eliminar la ruta de Fez y así lo seguirá siendo a lo largo de 2026. Una ruta muy popular durante todo el año que sufrirá una mínima modificación con la llegada de la temporada de verano ya que cambiarán los días de los vuelos. Hasta marzo serán los lunes y los sábados y a partir de abril serán los miércoles y los sábados.

El mercado de las especies de Marrakech es uno de sus muchos mercados y zocos. / VanderWolf-Images

Milán

Milán-Bérgamo es el único destino italiano que ha dejado la aerolínea irlandesa activo tras retirar en los últimos meses otros vuelos muy populares como Venecia o Bolonia. El año comenzará con dos rutas semanas a la capital de la Lombardía, viernes y domingo, ideales para hacerte una escapada de fin de semana. Los zaragozanos saldrán beneficiados de la llegada de la nueva temporada de verano porque las frecuencias aumentarán hasta cuatro: lunes, miércoles, viernes y sábado con horarios matinales a excepción del primer día de la semana.

Catedral del Duomo en Milán / PIXABAY

Roma

Wizz Air seguirá conectando Zaragoza con Roma en 2026. Un demandado vuelo que se ha convertido en uno de los favoritos de los viajeros en Aragón por su número de frecuencias, precio de los billetes y patrimonio histórico y monumental de la capital italiana. La aerolínea húngara, gracias a la gran acogida de los viajeros, decidió ampliar el número de vuelos hasta cuatro semanales y lo mantendrá a lo largo del próximo año. El único cambio con la llegada de la temporada veraniega serán los días de despegue a partir de abril: martes, jueves, sábado y domingo.

Archivo - Coliseo al atardecer. / CIVITATIS - Archivo

Rumanía

Wizz Air también es la aerolínea que permite a los miles de migrantes rumanos en Aragón volar a su país natal cada vez que tienen un hueco en su agenda. El vuelo desde Zaragoza a Cluj tendrá solamente dos frecuencias hasta abril cuando se amplíe a tres (martes, jueves y sábado). Mientras, la conexión con la capital Bucarest se mantendrá todo el año con dos vuelos semanales los martes y sábados.

Arco el Triunfo de Bucarest a imagen del de París. / ISTOCK

Palma

Uno de los vuelos veraniegos más demandados por los aragoneses es sin duda el de Palma, que también es el único que te permite volar a territorio nacional. Un destino de temporada que Ryanair decide eliminar cada invierno para volver a retomar los vuelos de cara al buen tiempo. Por lo tanto, los aragoneses que quieran disfrutar de todo lo que ofrece Mallorca deberán esperar hasta abril cuando comiencen de nuevo los vuelos con tres frecuencias a la semana: martes, miércoles y sábado. Hasta Palma también se podrá volar con Vueling.

Catedral de Palma a lo lejos / P.J. Oliver

Menorca

Zaragoza también recuperará otro vuelo muy veraniego como lo es Menorca. Volotea recuperá la ruta entre la capital aragonesa y la isla balear de las calas a partir de abril. La aerolínea española, que ha sonado en varias ocasiones para abrir su sede en el Aeropuerto de Zaragoza, conectará dos veces por semana Menorca y la capital aragonesa: miércoles y sábado. Los billetes ya están a la venta en su página web a unos precios asequibles para todos los bolsillos.

Imagen de archivo de Ciudadela en Menorca / PIXABAY

Londres

Pero no todo serán buenas noticias en el Aeropuerto de Zaragoza. Londres será la única ruta operada por Ryanair que pierda plazas a partir de abril. Uno de los cuatro vuelos semanales que conectan la capital aragonesa con el Reino Unido desaparecerá dejando únicamente tres frecuencias para todo el verano: martes, jueves y domingo. Una decisión que deja a los zaragozanos sin la posibilidad de pasar un fin de semana veraniego en Londres ya que desaparece el vuelo de los viernes.

El Puente y la Torre de Londres. / VICTORIA JONES / DPA / EUROPA PRESS

Islas Canarias

Binter seguirá siendo la encargada de conectar Zaragoza con las Islas Canarias durante todo el 2026. Habrá vuelos sin escala con Gran Canaria, con escala con Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Además, se espera que la aerolínea canaria permita conectar vuelos con escala Zaragoza con África. Se podrá viajar a Sal (Cabo Verde) y Dakar (Senegal) en julio y agosto.