Las reacciones de la política de Aragón al discurso de Felipe VI: de "brillante y acertadísimo" a "profunda desconexión"

El tradicional discurso de Navidad de Felipe VI, emitido en Nochebuena, no ha generado las mismas reacciones en todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes de Aragón. Desde la consideración "brillante y acertadísima" del presidente de Aragón, Jorge Azcón, hasta "la desconexión" denunciada por Chunta Aragonesista sobre las palabras vertidas y el análisis de la situación nacional que vieron en CHA sobre el mensaje.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado de "brillante y acertadísimo" el discurso del Rey Felipe VI en su tradicional mensaje de Navidad. También lo ha considerado "un canto a la convivencia democrática". Azcón se ha expresado así en su perfil de la red social 'X', tras concluir la emisión del Mensaje de Navidad del monarca, que ha apostado por preservar la convivencia pidiendo diálogo y ejemplaridad poniendo como ejemplo lo logrado en la Transición y ha alertado del "hastío" por la tensión política.

"Brillante y acertadísimo discurso de Felipe VI. Un canto a la convivencia democrática y a nuestra ejemplar Transición e integración en la Unión Europea como modelo y raíz esencial para impulsarnos hacia el futuro como la gran Nación que somos, desde la legalidad, la igualdad y la solidaridad", ha escrito el jefe del Ejecutivo autonómico.

Desde el PSOE Aragón valoran positivamente el discurso del jefe del Estado y destacan especialmente las referencias a la Constitución de 1978 y la pertenencia a la Unión Europea de la que se cumplen 40 años. La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha destacado que Felipe VI se haya centrado en su discurso “en los riesgos que amenazan la convivencia democrática en España” así como se ha referido también “a la necesidad de hacer frente a esos riesgos desde el diálogo, desde el respeto y desde la defensa de nuestro marco constitucional y de los valores del proyecto europeo”.

Para Pilar Alegría las referencias del monarca a la Constitución de 1978 y nuestra pertenencia a la Unión Europea constatan “la consolidación de nuestros derechos y libertades, el pluralismo político, así como el reconocimiento de nuestra diversidad, la apertura de España al exterior y, por supuesto, la prosperidad económica y social”. La secretaria general de los socialistas aragoneses se ha referido también a que “los extremismos, como los populismos, amenazan hoy esos logros”.

Fuentes de Vox respondieron con un críptico mensaje al discurso vertido por Felipe VI: "Creemos que la mejor manera de respetar y de reconocer la figura del Rey es dejar que sean los españoles quienes interpreten y reciban con mayor o menor agrado el discurso".

"Desconexión" y "sin dejar fuera a ningún territorio"

Chunta Aragonesista considera que el discurso del Rey Felipe VI en el tradicional Mensaje de Navidad evidencia "una profunda desconexión" de los principales conflictos sociales, democráticos y humanitarios que atraviesan la realidad política actual. El discurso del monarca ha estado centrado en "apelaciones genéricas a la convivencia y a los valores democráticos, resulta autocomplaciente y claramente insuficiente ante los retos reales que afronta la ciudadanía", ha opinado la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, quien ha señalado que "no se puede invocar la convivencia democrática sin identificar con claridad a quienes la están atacando".

"El odio no es una opinión, es una amenaza real contra los derechos, la igualdad y la cohesión social", ha afirmado. Además, ha subrayado que para CHA no se puede construir convivencia desde la equidistancia, el silencio o la omisión. "La democracia se defiende nombrando los problemas, señalando a quienes la atacan y posicionándose con claridad del lado de los derechos humanos, la igualdad y la justicia social", ha apuntado la secretaria general de la formación aragonesista.

Tomás Guitarte, líder de Teruel Existe, ha insistido en que el proyecto constitucional defendido por Felipe VI "no dejar a ningún territorio ni a ninguna persona fuera y hay una España que se ha visto abandonada por todos los gobiernos durante este medio siglo".

Guitarte ha reivindicado que "son imprescindibles políticas de Estado que acaben con la marginación y la falta de oportunidades para el desarrollo que sufren esos territorios que han sido olvidados y sacrificados, como Teruel y el conjunto de Aragón". Además, sobre el discurso del monarca, Guitarte ha manifestado que desde Teruel Existe "coincidimos en la importancia para el sistema democrático de apostar por la convivencia y el peligro para ella del extremismo y la desinformación promovidas por quienes no se comprometen en la tarea de gobernar sino que únicamente la atacan".

El discurso de anoche fue de un cinismo evidente al pedir a la ciudadanía que se aplique principios y valores democráticos que su propia institución no practica", asevera Marta Abengochea, coordinadora general de IU Aragón. Para la líder del partido, "el auge de los autoritarismos y el neoimperialismo salvaje que goza de impunidad para cometer genocidios no requiere de posicionamientos equidistantes ni de llamadas tibias a la moderación". "Apelar a las formas de la ciudadanía para resolver la crisis ecosocial en la que vivimos obviando la responsabilidad de los poderes públicos para actuar sobre el contenido de nuestros problemas más acuciantes, es una manera de evitar el propio espejo y vaciar de contenido su discurso", concreta Abengochea.

Podemos Aragón considera que el discurso es "vacío de contenido, ambiguo y falto de credibilidad". En la formación se muestran alineados con la reacción de Ione Belarra, líder nacional del partido morado, que calificó en sus redes sociales el mensaje como "antipolítico y plagado de lugares comunes". "La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy", aseveraba Belarra en su mensaje.

"El Rey es del PAR y no lo sabe", ironizaba Alberto Izquierdo, líder del Partido Aragonés, que asevera que Felipe VI habló "de lo que el PAR lleva hablando hace tiempo: la llegada de los extremos como Vox o Teruel Existe solo significa inestabilidad, enfrentamiento y ataques continuos". Para Izquierdo, el Rey "pone en valor la estabilidad y el acuerdo, señas de identidad del PAR". "El discurso repite entendimiento y estabilidad y seguridad para ciudadanos y empresas", ha resumido Izquierdo, que cree que Felipe VI se explicó "de forma perfecta", por lo que se muestra "plenamente de acuerdo".