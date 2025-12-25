Se vende hotel con spa en un precioso pueblo del Pirineo por cuatro millones de euros: "Excepcional"

El Pirineo aragonés es el destino predilecto de miles de personas cada fin de semana para disfrutar de las pistas de esquí y un paisaje nevado de cuento. Los pueblos del norte de la provincia de Huesca ya han conseguido gracias a su encanto atraer turistas durante todo el año, pero el invierno sigue, y seguirá, siendo temporada alta.

Los hoteles y alojamientos locales han ido creciendo a lo largo de los últimos tiempos creando incluso problemas para que vecinos y trabajadores encuentren un lugar donde vivir. Por otro lado, las casas rurales también han aumentado dando una nueva vida a pueblos con muy pocos habitantes.

Hay pueblos que siempre han sido más turísticos que otros por su patrimonio monumental o cercanía a las estaciones de esquí donde la oferta hotelera es mucho más amplia. Una de esas localidades que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida en invierno es Sallent de Gállego en el Valle de Tena a muy pocos kilómetros de Aramón Formigal-Panticosa donde Mediaset ha decidido este año dar las Campanadas del 2025.

En este precioso pueblo del Pirineo, con una iglesia de estilo gótico del siglo XVI y un puente medieval, se ha puesto a la venta un impresionante hotel con spa por cuatro millones de euros. Se trata del Hotel Bocalé de tres estrellas que tiene una superficie total de casi 1.300 metros cuadrados y cuenta con 21 habitaciones dobles con baño privado. Este establecimiento hotelero está situado un edificio con un diseño rústico-moderno que abrió en el año 2000 y 25 años después busca nuevos dueños por la jubilación de los actuales propietarios. Pasar una noche en la actualidad en una habitación estándar en el Hotel Bocalé de Sallent de Gállego cuesta 150 euros.

Además de la comodidad de poder relajarse y desconectar en pleno Pirineo, el hotel destaca por su delicada decoración. Nada más entrar te recibe un salón cuidadosamente decorado con chimenea de cobre envejecido, zona de bar, techos de madera y amplios arcos acristalados. Por otro lado, el comedor, donde se toma el desayuno, es de estilo 'gustaviano' con trampantojos en paredes. Tal como indica el anuncio publicado en Idealista, el inmueble cuenta con una "cocina profesional completamente equipada", siete plazas de aparcamiento y un ascensor para conectar las seis plantas del hotel.

"Un espectacular espacio lúdico-termal"

La parte más especial del Hotel Bocalé, a la venta por cuatro millones de euros, es sin ninguna duda su espacio lúdico-termal con spa, baño de vapor, piscina climatizada y ducha escocesa situado en el sótano. El recinto consta de piscina cubierta y climatizada de 8 m x 4 m, con el agua a una temperatura de 29-30 º y con una profundidad máxima de 1,30 m. "El SPA dispone también de un baño de vapor o Hamman, que produce calor húmedo a una temperatura de 43º, con capacidad para seis personas", explican desde la página web oficial del hotel.

Cabe recordar que Sallent de Gállego, además de ser un destino de nieve y naturaleza, también es un lugar donde disfrutar de la gastronomía. Según varios informes, este pueblo del Pirineo altoaragonés es el que más bares por habitante tiene en España: 15,7 bares por 1.000 habitantes.