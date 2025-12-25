El único pueblo de España donde siempre te escuchan está en Aragón y tiene un pasado minero

Aragón se está consolidando como un destino turístico durante todo el año. Zaragoza, Huesca y Teruel esconden auténticas joyas patrimoniales y naturales que son cada vez más conocidas por turistas nacionales e internacionales. Hay multitud de pueblos de las tres provincias aragonesas que bien merecen una parada para pasear entre sus calles, conocer su historia e impregnarse de las tradiciones que todavía perduran.

Hay varios pueblos de Aragón que se han ganado a todo pulso una gran fama por su belleza. La lista de pueblos más bonitos de Aragón es larga y alguno de ellos está considerado entre los más bonitos de toda España: Albarracín, Aínsa, Valderrobres, Alquézar, Sos del Rey Católico, Roda de Isábena. Muchos de las localidades más interesantes de Aragón se encuentran en la provincia de Teruel, la zona que más ha sufrido el fenómeno de la despoblación en las últimas décadas.

Además de la belleza de sus calles y el patrimonio, otra de las curiosidades de muchos pueblos de todo Aragón es su propio nombre. La etimología deja pueblos con nombres más que interesantes como Cosa, Fiscal, Atea, Contamina, Bea o Alpartir. Uno de los pueblos históricos de Aragón que también tiene un curioso nombre es Escucha, conocido por su pasado minero.

Mapa de Escucha, Teruel

El principal atractivo de esta histórica localidad de Teruel situada en las faldas de la sierra de Sant Junt es sin duda su Museo Minero, único en España. Se trata de una mina real de carbón en la que el turista, protegido como los equipos que usaban los mineros, descenderá por una galería general con 36º de inclinación durante 200 metros lineales, y a una diferencia de cota de casi 100 metros. Después los visitantes recorrerán a pie una distancia de 400 metros donde se han recreado todas las particularidades de una mina desde los diferentes tipos de tajos, entibaciones, recreaciones de cómo se trabajaba y maquinaria real.

Interior del Museo Minero de Escucha / TURISMO DE ARAGÓN

Un espacio que refleja la realidad del pueblo que desde el siglo XIX ha vivido por y para la minería y que ahora muestra todo ese legado en la antigua mina "Se verá", que fue abierta en los años 40 y explotada hasta 1968. Las instalaciones cerraron sus puertas al haber quedado cercadas por explotaciones y no tener posibilidades de expansión. En esta mina, que ahora es un museo, se extraía lignito, carbón de baja calidad que se utilizaba en la central de la localidad. La central térmica de Escucha, que empezó su actividad en 1970, cerró sus puertas en 2012, pero mantiene toda la estructura.

Gente durante su visita al Museo Minero de Escucha / EL PERIÓDICO

Origen de nombre incierto

Según varias fuentes, se desconoce cuál es el origen del nombre del pueblo, aunque no tiene ninguna relación con el verbo escuchar. Tal como recuerda Así es Aragón, la primera mención de Escucha de la que se tiene registro es en la Carta Puebla de Teruel, documento propio del derecho medieval.

Además del Museo Minero, el casco antiguo de Escucha merece una buena visita con destaque para la iglesia parroquial de San Juan Bautista. La tamaño de la capilla mayor sorprenderá al visitante al igual que el cuerpo de la torre, antes de ladrillo y ahora de piedras adosadas a modo de sillares. Los habitantes de Escuaha suelen reunirse en torno a la Plaza del Olmo y otro edifico muy interesante que deberías contemplar es el Trinquete, una casona noble de tres pisos. Además, si tu pasión es la historia debes pasarte por el yacimiento ibérico de Los Castillos.