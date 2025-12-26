Los aragoneses hacen la lista de la compra: esto es lo que pagan anualmente para llenar su cesta

La cesta de la compra de los aragoneses (y de los españoles, en general) sigue encareciéndose, aunque lo hace a un ritmo más moderado y contenido que en 2023. En 2024, en Aragón se destinaron de media 1.786,4 euros, un gasto prácticamente idéntico al promedio nacional, que fue de 1.787 euros. Es una de las principales conclusiones del último informe de Mercasa, organismo público dependiente del Ministerio de Agricultura.

En ese sentido, los aragoneses han sufrido un incremento de los precios que ha provocado una subida en su gasto medio del 2,7%, un porcentaje bastante menor a la tendencia alcista experimentada entre 2022 y 2023, cuando la cesta se encareció un 9,6% en un contexto marcado por la invasión rusa en Ucrania, que afectó de lleno a varios productos de primera necesidad.

En datos absolutos, en España se destinaron 119.667 millones de euros –4.000 millones más que en 2023–, un 70% por parte de los hogares y un 30% de parte de la hostelería y la restauración. El País Vasco, Cataluña y Baleares son los territorios que lideran el ranking, con un gasto superior a los 2.000 euros de media en los tres casos.

El consumo de hortalizas frescas destaca por encima de la media nacional, con 61,7 kilos por aragonés frente a los 49,5 kilos que marca el ratio español. La carne (44,6 kilos en Aragón por 41,6 de promedio), las frutas (80,9 kilos por 79,4) y el pescado (19,2 kilos por 18) también están por encima, mientras que entre los principales productos solo hay dos que se consumen menos que en el resto del país: el aceite de oliva (5,1 litros por 5,6) y el vino y sus derivados (6,7 litros frente a 6,9). También se consumen menos bebidas refrescantes y gaseosas, pan y derivados lácteos, aunque en el caso de la leche sí que está por encima del promedio nacional.

Unos clientes conversan en el pasillo de un supermercado de Zaragoza. / Laura Trives

En relación a la distribución de la cesta de la compra, uno de cada cinco euros gastados por los aragoneses en 2024 fue únicamente para carne, 374 euros de media. El pescado concentra 207,5 euros y las frutas frescas 174,2 euros. Por contra, el agua mineral tan solo supone 10,2 euros al año, mientras que los platos preparados siguen consolidándose entre las preferencias de los aragoneses, con 91,5 euros anuales.

La importancia del porcino

En cuanto a la producción, Aragón sigue siendo tierra de provecho para la agricultura y la ganadería. En concreto, la Producción Final Agraria (PFA) en 2024 fue de 6.250 millones de euros, con un papel muy destacado de la ganadería, 4.150 millones de euros, más del 66% del total. Y, dentro de ese porcentaje, el porcino aportó más del 65% del valor, seguido de la carne del vacuno cuya producción, eso sí, disminuyó.

Y es que la comunidad tiene la mayor cabaña de cerdos de toda España, un 28,6% del total. Es decir, tres de cada diez granjas están en el territorio aragonés, con una producción que sigue incrementándose con más de un millón de toneladas de carne porcina, un 3,8% más que un año antes, lo que le mantiene como la segunda más prolífica tras Cataluña (2,03 millones).

Imagen de archivo de varios operarios trabajando en un matadero de Litera Meat. / LITERA MEAT

La carne ovina y caprina también elevó su producción en un 5%. Por otro lado, la producción de huevos se ha incrementado un 9%, más de 221 millones de docenas gracias al importante censo de gallinas ponedoras. Y la producción de leche de vaca también crece un 1,9% hasta las 175.560 toneladas. Todo lo contrario que la de oveja y cabra, que siguen en capa caída por tercer curso consecutivo.

Agricultura

Ya en el campo de la agricultura, el cereal sostiene buena parte del sector agrario aragonés tras varios años más flojos debido a las malas cosechas que provocaron las sequías, que estos dos últimos años se han cebado especialmente con la margen derecha del Ebro. De hecho, Aragón es la cuarta comunidad en producción de cereales por detrás de Andalucía y las dos Castillas, con 5.000 toneladas anuales de cebada más que en 2023, dejando el global en cerca de 28.000.

La fruta es otro subsector con un peso relativo importante en la PFA, ya que Aragón está en el podio de los territorios que más producen. En 2023, por ejemplo, el 28% de la nectarina nacional, el 27% del melocotón, el 15% de la pera o el 12,6% de la manzana partieron desde la comunidad aragonesa.

En 2024, es líder en producción de cerezas (56,9 mil toneladas) y melocotones (226,8 mil toneladas), destacando sobre todo la Denominación de Origen de Calanda. En el marco de los frutos secos, sobresale el caso de la almendra, con Aragón en tercera posición y un 19% de la producción nacional, en un mercado en el que han entrado con fuerza en los últimos años los fondos de inversión.