Una caída informática del Gobierno de Aragón impacta temporalmente a centros de salud, farmacias y hospitales

Una incidencia informática registrada en torno a las 10:15 horas ha provocado este viernes una caída temporal de varios sistemas del Gobierno de Aragón, afectando a distintos servicios, entre ellos algunos del Servicio Aragonés de Salud. Según fuentes del departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico, el problema ha repercutido en aplicaciones clave como la receta electrónica, la historia clínica electrónica y diversas herramientas de logística para el suministro interno de material, además de otras aplicaciones utilizadas en departamentos ubicados en el Edificio Pignatelli.

Desde primera hora, los equipos técnicos de Aragonesa de Servicios Telemáticos han trabajado de forma continuada para restablecer los sistemas. Tal y como recoge el comunicado oficial, “a lo largo de la mañana se han ido recuperando progresivamente varias de las aplicaciones afectadas”, y en estos momentos “el problema está prácticamente solucionado”.

En lo que respecta a la atención sanitaria, desde el departamento de Sanidad han subrayado que “la actividad asistencial no se ha visto comprometida en ningún momento”. No obstante, reconoce que “en algunos puntos concretos puede haberse producido cierta demora” como consecuencia del enlentecimiento o de paradas puntuales en el funcionamiento informático.

El Ejecutivo autonómico se ha trasladado un mensaje de disculpa tanto a la ciudadanía como a los profesionales afectados tal y como se expresa en el comunicado: “Pedimos disculpas a ciudadanía y a los profesionales por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión”, dice.

Entre 30 minutos y dos horas

Las farmacéuticas de la Zaragoza capital han notado este fallo en el sistema a lo largo de las primeras horas de apertura. Uno de estos negocios en la calle Hernán Cortés han percibido estas incidencias por un corto periodo de tiempo, "unos 30 o 45 minutos", según apunta una de sus dependientas. "Habrá afectado a dos o tres ventas, pero varios clientes habituales viven por aquí y han vuelto a las horas", asegura.

En cambio, otra farmacia en el paseo Teruel ha tenido que esperar algo más de lo que se quería. "Habrá sido desde las 10 y algo hasta pasadas un par de horas", explica a este diario una joven trabajadora de este espablecimiento, algo que también ha llevado a no poder atender totalmente a bastantes clientes de esta zona céntrica de la capital aragonesa. A estas horas, ambos negocios han recuperado la normalidad y su servicio vuelve a estar operativo al completo.