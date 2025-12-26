El camino a las elecciones de Aragón: Batalla virtual, precampaña eterna

Las redes sociales no descansan y los candidatos y partidos políticos, en esta precampaña electoral eterna que camina al 8F, tampoco. Desde que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, firmase el decreto por el que adelantaba por primera vez en la historia los comicios de la comunidad, los principales espadas de cada partido han dado un paso al frente en sus perfiles personales. Más cercanía, su propia personalidad y una cara íntima para rascar, con cada tuit, post o reel, algún voto más para su causa.

«Es lo que toca ahora», admiten los diferentes equipos de comunicación de los partidos políticos, ya pensando en la estrategia a efectuar en las próximas semanas. Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE) destacan en estos primeros compases de precampaña, por el potencial de sus candidaturas y el poder de sus dos formaciones para desplegar estos mensajes.

Azcón ha optado en estos primeros momentos por las fechas. La Navidad ha estado presente con el calendario de Adviento: cinco días, con vídeos en vertical, en los que Azcón descubría y hablaba sobre esos pequeños regalos. Un primer acercamiento al diálogo con sus seguidores, que antes reservaba solo para anuncios o líneas maestras de su mandato en el Pignatelli. Azcón comparte también más apartados de su vida personal (paella de domingo, almuerzo en una cafetería de San José con amigos), que intercala con acciones políticas más típicas, pero a las que aplica un toque más cercano.

Pilar Alegría ha sido, tradicionalmente, una política con unas redes sociales mucho más cercanas que el presidente aragonés. En Navidad, por ejemplo, la líder del PSOE autonómico rescata siempre una fotografía con familiares tumbada en un sofá, replicada año a año. Este, también, compartió una partida de guiñote con su madre, «que siempre gana» en lo que es «una tradición» del día 25 de diciembre en casa de la exministra de Educación. Sus gustos musicales o culturales son habituales en sus comentarios y mensajes en redes. Según lo visto hasta la fecha, Alegría apostará por el vídeo en primera persona y el mensaje de una ciudadana más: se ha visto en Aínsa, Boltaña, Ejea de los Caballeros o Zuera, donde la secretaria general del PSOE aragonés se reunió con compañeros y, con fotografías y videoselfies, compartía esa campaña «pueblo a pueblo» que va a desarrollar en las próximas semanas.

La dureza en el mensaje, o los enfrentamientos más crudos, no se encuentran a simple vista en los perfiles de los dos principales candidatos. Para ver el debate político, o los ataques sin pudor, hay que fijarse en las cuentas en redes sociales de las propias formaciones políticas. Los enganchones entre PP y PSOE están a la orden del día. En ocasiones, con feos usos de la Inteligencia Artificial y casi siempre apoyados, en ambos casos, con informaciones que se han podido leer en los medios de comunicación. Curioso (entendible) es la agresividad vista entre PP y Vox en las últimas jornadas: la distancia que las dos derechas tuvieron al final de la legislatura se extenderá durante la campaña electoral e invadirá las redes sociales.

Del candidato de Vox no se puede decir nada aún, pues no se conoce. Sí que apuesta por la cercanía Alberto Izquierdo (PAR), incluso con vídeos conduciendo un tractor. También Tomás Guitarte (Teruel Existe) empieza a entrometerse en el mundillo audiovisual para promocionar una marca que espera ampliar su rango de voto en las próximas elecciones autonómicas y coger más peso político en las otras dos provincias aragonesas.

Izquierda Unida y Podemos mantienen por ahora un perfil bajo, a la espera de resolver la posible coalición, que como tarde deberán registrar a lo largo de hoy. En Chunta Aragonesista, el activismo en redes de Jorge Pueyo es una constante desde que el joven altoaragonés diera el salto a la política nacional. Su aterrizaje en el terreno autonómico solo redoblará su apuesta por unos mensajes basados en la interacción y en su perfil joven, más cercano al usuario que se espera al otro lado de la pantalla.

La precampaña destapará seguro nuevas facetas de los líderes políticos aragoneses en busca de un mejor posicionamiento en la red. Una posición mejor para un voto mayor. Una estrategia para saber hasta dónde llegarán el próximo 8F.