El grupo aragonés Verbena entra en concurso de acreedores para "garantizar su continuidad" y asegura que no afecta al empleo

El grupo aragonés Verbena entrará en concurso de acreedores con todas sus sociedades para "garantizar la continuidad del proyecto", en un proceso que, aseguran, no afectará al centenar de empleados que tiene en nómina. "Tras un prolongado proceso de negociación para reestructurar la deuda financiera del Grupo Verbena, y pese a los esfuerzos incansables realizados, ha resultado imposible alcanzar un acuerdo debido a la sobrecarga fiscal derivada de una reciente e inesperada interpretación de la Dirección General de Tributos de la DGA sobre el ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) aplicado a concesiones administrativas", expresan.

Ante esta situación y a fin de dar cumplimiento con la normativa legal vigente, el Grupo Verbena ha iniciado un procedimiento concursal de todas las sociedades que lo integran, entre ellas Ginger Fizz Bar, Garbo Gentlebar, Gonzo Bitterbar y las tres concesiones administrativas operadas bajo las marcas Camerino Bungalobar, Cartelera Bungalobar y Vodevil Bungalobar.

"Es fundamental destacar que el procedimiento concursal iniciado es de continuidad, lo que significa que la actividad del grupo seguirá desarrollándose con total normalidad", matizan desde Verbena, que subrayan: "Nuestros clientes, proveedores y trabajadores no se verán afectados por la situación, ya que nuestro objetivo prioritario es alcanzar un convenio con nuestros acreedores que nos permita mantener la estabilidad y asegurar el futuro de la compañía.

Miguel Ángel Palazón y el equipo de Lacasa Abogados Palacios & Partners, especialistas en la materia, serán los asesores del grupo aragonés durante el proceso "con el propósito firme de que nada cambie en el día a día de nuestra actividad, al tiempo que trabajamos para obtener un acuerdo global que permita preservar todos los puestos de trabajo y dar continuidad al proyecto".

Como conclusión, desde el Grupo Verbena han querido transmitir un mensaje de "tranquilidad y confianza" a todos sus grupos de interés y han agradecido "profundamente" el apoyo recibido.