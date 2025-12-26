Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vox ZaragozaNayimMilla de oro IndependenciaMensajes MazónZamoray-PignatelliCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

El grupo aragonés Verbena entra en concurso de acreedores para "garantizar su continuidad" y asegura que no afecta al empleo

Desde la compañía zaragozana achacan la decisión a una interpretación "inesperada" de la DGA sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales

Imagen de archivo de uno de los locales del grupo aragonés Verbena.

Imagen de archivo de uno de los locales del grupo aragonés Verbena. / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El grupo aragonés Verbena entrará en concurso de acreedores con todas sus sociedades para "garantizar la continuidad del proyecto", en un proceso que, aseguran, no afectará al centenar de empleados que tiene en nómina. "Tras un prolongado proceso de negociación para reestructurar la deuda financiera del Grupo Verbena, y pese a los esfuerzos incansables realizados, ha resultado imposible alcanzar un acuerdo debido a la sobrecarga fiscal derivada de una reciente e inesperada interpretación de la Dirección General de Tributos de la DGA sobre el ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) aplicado a concesiones administrativas", expresan.

Ante esta situación y a fin de dar cumplimiento con la normativa legal vigente, el Grupo Verbena ha iniciado un procedimiento concursal de todas las sociedades que lo integran, entre ellas Ginger Fizz Bar, Garbo Gentlebar, Gonzo Bitterbar y las tres concesiones administrativas operadas bajo las marcas Camerino Bungalobar, Cartelera Bungalobar y Vodevil Bungalobar.

"Es fundamental destacar que el procedimiento concursal iniciado es de continuidad, lo que significa que la actividad del grupo seguirá desarrollándose con total normalidad", matizan desde Verbena, que subrayan: "Nuestros clientes, proveedores y trabajadores no se verán afectados por la situación, ya que nuestro objetivo prioritario es alcanzar un convenio con nuestros acreedores que nos permita mantener la estabilidad y asegurar el futuro de la compañía.

Miguel Ángel Palazón y el equipo de Lacasa Abogados Palacios & Partners, especialistas en la materia, serán los asesores del grupo aragonés durante el proceso "con el propósito firme de que nada cambie en el día a día de nuestra actividad, al tiempo que trabajamos para obtener un acuerdo global que permita preservar todos los puestos de trabajo y dar continuidad al proyecto".

Como conclusión, desde el Grupo Verbena han querido transmitir un mensaje de "tranquilidad y confianza" a todos sus grupos de interés y han agradecido "profundamente" el apoyo recibido.

TEMAS

  1. Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter
  2. El Ayuntamiento de Zaragoza decreta el cierre de la Terraza Libertad por no tener licencia y ordena el derribo de otro edificio del Tubo
  3. Pilar Alegría renueva las listas del PSOE y evita una revolución en plena crisis
  4. La Zaragoza del futuro se construye a golpe de ladrillo: estos son los barrios que más van a crecer
  5. El otro Loarre de Aragón, la fortaleza medieval clave en la historia de Aragón a 10 minutos de Huesca: se puede visitar
  6. Esta es la lista completa del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón del 8F
  7. Zaragoza trata de dar salida legal al embrollo jurídico de La Torre Outlet
  8. Aragón se prepara para una Navidad gélida: temperaturas bajo cero y nieve en Zaragoza, Huesca y Teruel

Una caída informática del Gobierno de Aragón impacta temporalmente a centros de salud, farmacias y hospitales

Jorge Pueyo será el candidato de Chunta Aragonesista a las elecciones de Aragón del 8F

Jorge Pueyo será el candidato de Chunta Aragonesista a las elecciones de Aragón del 8F

Veratruf, la Feria de la trufa de Vera de Moncayo, presenta cartel y programa para su edición de 2026

Veratruf, la Feria de la trufa de Vera de Moncayo, presenta cartel y programa para su edición de 2026

La Diputación de Zaragoza concede ayudas por valor de 350.000 euros a once grupos de acción local de la provincia

La Diputación de Zaragoza concede ayudas por valor de 350.000 euros a once grupos de acción local de la provincia

El PSOE le tiende la mano a Chueca para aprobar los presupuestos de Zaragoza: "Esperamos que recapacite ante el portazo que le han dado los concejales de Vox"

El PSOE le tiende la mano a Chueca para aprobar los presupuestos de Zaragoza: "Esperamos que recapacite ante el portazo que le han dado los concejales de Vox"

El grupo aragonés Verbena entra en concurso de acreedores para "garantizar su continuidad" y asegura que no afecta al empleo

El grupo aragonés Verbena entra en concurso de acreedores para "garantizar su continuidad" y asegura que no afecta al empleo

Vox cambia su marcha en Zaragoza y no apoyará los presupuestos de Natalia Chueca

Vox cambia su marcha en Zaragoza y no apoyará los presupuestos de Natalia Chueca

El túnel de Somport en Huesca recibe 21,5 millones de euros del Ministerio de Transportes para su conservación

Tracking Pixel Contents