Jorge Pueyo será el candidato de Chunta Aragonesista a las elecciones de Aragón del 8F

Jorge Pueyo, diputado nacional de CHA dentro de la coalición de Sumar, será el candidato de Chunta Aragonesista a la presidencia del Gobierno de Aragón el próximo 8 de febrero, en las elecciones autonómicas. Los aragonesistas han resuelto antes de tiempo la organización de las listas del partido para los cercanos comicios y no tendrán que ir a primarias, ya que Pueyo será el cabeza de lista por la provincia de Zaragoza, seguido de Isabel Lasobras, secretaria general del partido. Una sola lista se ha presentado también por Huesca y Teruel, por lo que los órganos del partido solo tendrán que ratificar una decisión ya tomada. "Cohesión y unidad" es lo que defiende CHA en este proceso, de cara a unas elecciones en las que espera mejorar los tres escaños obtenidos en mayo de 2023.

El Comité Nacional Extraordinario de CHA confirmará el próximo 3 de enero las listas y elegirá al candidato a la presidencia. "Ha habido un diálogo intenso entre todas las sensibilidades, por el bien de Chunta y de todos los aragoneses", ha analizado Lasobras, que ha destacado que el partido está "más cohesionado que nunca" y ha utilizado las palabras "generosidad, cohesión y unidad" para definir la situación actual del partido.

Lasobras ha avanzado que este fin de semana comienza la campaña electoral. El partido trabajará hasta el próximo día 2 de enero en elaborar al completo sus listas para los comicios. "No empezamos de cero y contamos con el trabajo que hacemos todos, gracias a consejeros comarcales, alcaldes y concejales y por eso sabemos las necesidades de todos los lugares", ha concretado la secretaria general de CHA, que ha defendido que Chunta Aragonesista será "el partido de referencia de las personas progresistas y aragonesistas". Lasobras considera que el equipo de su partido presentará "una candidatura útil y con todas las sensibilidades" en busca de "movilizar la participación e intentar construir una mayoría de cambio".

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, este viernes en la sede del partido junto a Verónica Villagrasa y Jorge Pueyo. / PABLO IBÁÑEZ

"No tiene por qué ser de Zaragoza", ha afirmado Lasobras sobre el candidato a la presidencia de Aragón, pero se da por hecho que Jorge Pueyo será el cabeza de cartel de los aragonesistas para estos comicios. "Otras veces ha sido del Alto Aragón", ha afirmado la secretaria general de CHA, sin ocultar la evidencia: "Si solo hay una persona candidata, no se votará".

La lista de Chunta Aragonesista para las elecciones del 8F queda con Jorge Pueyo, Isabel Lasobras, Miguel Jaime Angós, Maricarmen Bozal y Adrián Tello en los primeros cinco puestos de Zaragoza. En Huesca, Verónica Villagrasa queda como líder de una lista que completan Mascún Ariste, Laura Climente, José Luis Parra y Nuria Ortega. En Teruel, CHA solo elige al cabeza de lista, que será Javier Carbó.