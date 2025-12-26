Esta es la lista de Chunta Aragonesista para las elecciones de Aragón del 8F

Chunta Aragonesista ha resuelto por la vía rápida su candidatura a las próximas elecciones de Aragón del 8 de febrero. La formación aragonesista no celebrará elecciones primarias por el acuerdo interno de su militancia y de sus líderes. Una posibilidad que les permite ya conocer sus candidatos, los primeros puestos en las tres circunscripciones y empezar a vertebrar, desde este mismo fin de semana, su progama y sus primeras acciones de campaña electoral. Una aventura que afrontan "con ilusión", según ha explicado este viernes Isabel Lasobras, secretaria general de Chunta Aragonesista.

Jorge Pueyo, diputado en el Congreso de CHA dentro de la plataforma Sumar, será el cabeza de lista por la provincia de Zaragoza. El joven aragonesista, que da así su primer salto a la vida política autonómica, será el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. Uno de los principales puntales con los que cuenta Chunta en la actualidad y una de las voces más sonadas de Sumar en el Congreso, donde ha arrancado acuerdos en materia de financiación autonómica o infraestructuras. Pueyo ha sido uno de los diputados de Sumar más críticos con las acciones del Gobierno de Pedro Sánchez en los dos años y medio de legislatura.

Le seguirá Isabel Lasobras, secretaria general de CHA y diputada en las Cortes de Aragón. Lasobras, una clásica en el aragonesismo reciente, parte en un puesto importante para seguir desempeñando su labor en las Cortes de Aragón, como ha hecho en los últimos años. Miguel Jaime Angós ocupa la tercera plaza: en la actualidad es alcalde de Longares y consejero comarcal en Campo de Cariñena. Mary Carmen Bozal, del Comité Nazional de CHA, y Adrián Tello, alcalde de La Muela, completan los primeros cinco puestos que tendrá que ratificar el Comité el próximo 3 de enero.

Los representantes de CHA por la provincia de Huesca los encabezará Verónica Villagrasa, exdirectora general de Vivienda del Gobierno de Aragón y secretaria territorial de CHA en la provincia. Tras ella, Mascún Ariste (concejal en Sariñena y consejero comarcal en Los Monegros), Laura Climente (portavoz en Jaca y vicepresidenta de la Comarca de Jacetania), José Luis Parrau (concejal de Hoz y Costean) y Nuria Ortega, miembro del Comité Nazional.

En Teruel, Javier Carbó es el único candidato elegido hasta la fecha. Los estatutos de CHA solo obligan a la formación a presentar a este primer proceso a un cabeza de lista por Teruel. Carbó es el secretario territorial de Chunta Aragonesista en las Comarcas Turolenses.