La DGT avisa: la nieve, el hielo y la lluvia condicionan el tráfico en diez carreteras de Huesca y Zaragoza
La climatología va a enrevesar las travesías de muchos viajeros a lo largo de la mañana de este 26 de diciembre en varios puntos de Aragón
El temporal de nieve, hielo y lluvia afecta a primera hora de este viernes a diez carreteras de Aragón, siete en la provincia de Huesca y tres en la de Zaragoza.
Según informa la Dirección General de Tráfico en su página web, en la provincia de Zaragoza hay pavimento deslizante por la lluvia en tres vías principales: la autopista AP-2 entre La Almolda y Litera, la A-2 entre Carramolina y Alfajarín y la A-23 entre Paniza y Villarreal de Huerva.
En la provincia de Huesca, hay hielo en la A-1605 entre Ballabriga y Bonansa, la A-2617 en Cerler, la A-2610 entre Plan y Gistaín y la A-2609 entre Salinas y Plan, y es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno por las nieves, y está prohibido el tránsito de camiones, articulados y autobuses, en la A-136 de Formigal a la frontera del Portalet y en Biescas y N-260a de Fiscal a Biescas, y también hay nieve en la N-330 en Lanave.
