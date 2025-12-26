Pilar Alegría defiende la "unidad" del PSOE Aragón tras presentar sus listas: "Aragón necesita una nueva presidencia"

La precampaña en Aragón sigue lanzada y la secretaria general y candidata del PSOE para las elecciones autonómicas del 8F, Pilar Alegría ha defendido este viernes la "unidad" del partido tras aprobarse las listas electorales "por unanimidad" el pasado martes. Además, tras los "malos" resultados en Extremadura, ha insistido en que en Aragón los socialistas salen "a ganar" porque la comunidad "necesita un cambio en la Presidencia del Gobierno".

La candidata socialista se ha rodeado prácticamente de toda su lista electoral por Zaragoza, con su número 3, Teresa Ladrero, y otros futuros diputados, como Jesús Morales, Carmen Dueso, Beatriz Sánchez u Óscar Galeano. En su visita a la iniciativa 'Libros que importan' en la plaza del Pilar de Zaragoza, Alegría ha anunciado que el PSOE tendía su mano al PP en el Ayuntamiento de Zaragoza después del plantón de Vox, y ha aprovechado para defender sus listas.

Así, ha recalcado que las listas socialistas "nacen de la aportación y del debate interno de los militantes y no de los dedazos" y ha recordado que las ejecutivas provinciales aprobaron las candidaturas "por unanimidad, sin ningún voto contrario".

Y respecto a ciertas críticas por la no repetición de algunos diputados, ha defendido que el "el PSOE es un partido grande, con un número muy considerable de militantes, que tenemos representación en los 731 municipios y en todas las comarcas y lo que se busca fundamentalmente con esa lista es unidad".

Pese a los malos resultados en Extremadura, la aragonesa ha defendido que salen "a ganar". "Salimos con todas las ganas, toda la energía y con proyecto, con un buen programa electoral formado por propuestas que recogen sobre todo los principales problemas que tienen los aragoneses y planteando soluciones para estos próximos cuatro años, si conseguimos esa confianza mayoritaria de los aragoneses", ha defendido.

Y sobre posible coalición de los partidos a la izquierda del PSOE, Alegría ha considerado "positivo" que esas formaciones pudieran llegar a acuerdos, aunque ha reconocido que no depende de ella ni le corresponde a ella hablar sobre las decisiones de otros partidos.

"Creo claramente que nuestro adversario en estas próximas elecciones es esa coalición del Partido Popular y Vox, que son dos partidos políticos con diferentes siglas, pero con el mismo proyecto para este territorio", ha denunciado Alegría.