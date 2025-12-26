Izquierda Unida y Sumar llegan a un acuerdo sin Podemos para las elecciones de Aragón

No habrá frente amplio de izquierdas en las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero. Izquierda Unida y Movimiento Sumar sí han logrado un acuerdo para registrar una coalición conjunta, pero Podemos se queda fuera de un gran pacto que nunca se ha dado en la comunidad autónoma. IU y Sumar han hecho oficial su acuerdo a un par de horas del cierre del plazo para el registro de coaliciones de cara a los comicios. Los morados, por su parte, apuestan por seguir en solitario y con María Goicoechea, exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer, como referencia.

El acuerdo entre Izquierda Unida y Movimiento Sumar es lo máximo a lo que han llegado las formaciones más progresistas del escenario político aragonés en la reciente historia de la comunidad. Una conclusión a días de negociación, en los que se llegó a establecer contactos con Chunta Aragonesista, que concluyen con tres fuerzas a la izquierda del PSOE para los próximos comicios: CHA, IU-Sumar y Podemos. La alianza que liderará Izquierda Unida es, para la formación, una opción para "reforzar un proyecto político de izquierdas que defienda los derechos sociales y laborales, el acceso a la vivienda, los servicios públicos y el territorio".

El pacto entre las diferentes formaciones progresistas ha estado cargado de denuncias de vetos cruzados y quejas sobre el reparto de responsabilidades y escaños de cada uno de los partidos en la lista electoral que, finalmente, solo contará con IU y Sumar. La líder de Izquierda Unida, Marta Abengochea, ha defendido que la unión de las dos formaciones es "la mejor herramienta para garantizar políticas que pongan a las personas en el centro y para eso se ha trabajado estas semanas". Las conversaciones entre todos los partidos del espectro político saltaron a la palestra desde el momento mismo en el que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, convocó el adelanto electoral. La unión de las tres formaciones (CHA, IU y Podemos) ha llegado a estar más cerca que nunca, al admitir las tres fuerzas políticas conversaciones y al conocerse el inicio de unas negociaciones que, en anteriores ocasiones, apenas dieron pasos positivos.

"Concurrimos a estas elecciones con una unidad posible y real, que nos permitirá construir un Aragón más justo, feminista y ecologista, frente a quienes pretenden recortar derechos y privatizar servicios públicos", concreta la coordiandora general de IU Aragón en un comunicado remitido a los medios. Abengochea también garantiza que la coalición apostará por "blindar los servicios públicos, avanzar hacia un modelo económico sostenible y garantizar que nadie quede atrás".

Movimiento Sumar defiende que la unión con Izquierda Unida "responde a una demanda clara de la ciudadanía", basándose en "la cooperación entre fuerzas progresistas para mejorar la vida de la gente". "Es un acuerdo pensado para sumar, para ensanchar el espacio del cambio y para devolver la esperanza", analiza la plataforma liderada por Yolanda Díaz, que califica de "buena noticia" el pacto con el partido que lidera a nivel nacional Antonio Maíllo. Sobre las elecciones, hay "ilusión, un proyecto común y convicción de que el cambio no solo es necesario, sino posible".

Ni IU ni Sumar dan muchas pistas sobre la composición de las listas o la redacción del programa electoral de la coalición para los comicios. Sí advierten desde Izquierda Unida que será "en los próximos días" cuando se avance en las dos materias. Este mismo sábado, ambas formaciones han convocado una rueda de prnesa conjunta en la sede de IU en Zaragoza para "presentar a la persona que encabeza la lista con la que concurre IU junto a Movimiento Sumar".

Podemos "lamenta" la falta de acuerdo

Podemos Aragón concurrirá en solitario a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero. La formación podemista apuesta por María Goicoechea como candidata a la presidencia del Ejecutivo autonómico. Los morados "lamentan" no haber llegado a un acuerdo con otros partidos políticos, como Izquierda Unida o Sumar, con los que ha habido conversaciones en las últimas jornadas para lograr un pacto que nunca se ha dado en la historia política de la comunidad autónoma.

"Podemos Aragón propuso en las últimas semanas a otros actores de la izquierda conformar una candidatura que siguiera el modelo de Unidos por Extremadura", defienden fuentes de la formación morada. Las mismas fuentes lamentan que "esa propuesta no ha sido aceptada por el resto de las formaciones". La intención de los podemistas era replicar el modelo extremeño, que alcanzó "el 10% de los votos". Una quimera que la izquierda aragonesa a la izquierda del PSOE nunca ha sabido resolver.

Fuentes de Podemos destacan a este diario que el objetivo de su partido para los comicios es "poner en pie a una izquierda para avanzar en derechos y hacer frente a la derecha y a la extrema derecha". Según la formación morada, pese a ir en solitario su candidatura es "amplia y plural, encabezada por María Goicoechea".

El partido recuerda que su candidata ha obtenido el 88% de apoyo de la militancia y su papel como directora del Instituto Aragonés de la Mujer. El proceso de primarias fue denunciado por Andoni Corrales, único diputado autonómico de Podemos en la pasada legislatura y enfrentado desde hace casi dos años con la nueva dirección, al considerar que no cumplía con el reglamento interno de la formación.

CHA no llegó a negociar por no haber mesa común

El registro de la coalición de Izquierda Unida y Sumar y la marcha en solitario de Podemos despeja el camino de la izquierda a la izquierda del PSOE que Chunta Aragonesista comenzó a andar antes que las otras formaciones. CHA buscaba una mesa común, en la que se sentarán todos los partidos a negociar, pero denunciaba este viernes que solo había recibido llamadas por separado. Los aragonesistas, que no iban a renunciar a su marca para los comicios autonómicos, concurrirán en solitario. Según ha podido saber este diario, hay conversaciones abiertas con el Partido Verde (Equo) para algún tipo de acuerdo a partir de la próxima semana. El Partido Verde llegó a los 2.000 votos en las elecciones autonómicas de 2023.

Este viernes, Isabel Lasobras ha dado a conocer la lista de candidatos, que colocan a Jorge Pueyo como aspirante a la presidencia del Gobierno de Aragón. Sobre conversaciones con otros partidos, la secretaria general de los aragonesistas ha recordado como "condiciones" de CHA "sentarse en una mesa y no haber vetos cruzados ni que las negociaciones fueran lejos de Aragón". Lasobras cargaba así contra Podemos y Sumar, a los que acusaba veladamente de vivir "un juego de tronos en Madrid". Las diferencias entre los partidos de Irene Montero y Yolanda Díaz, respectivamente, son evidentes desde el inicio de la legislatura nacional y ninguno de los dos partidos accede a suavizar las relaciones entre ambos.

"A CHA solo le ha llamado Podemos por un lado, IU por otro y Sumar por otro", resumía Lasobras, que este viernes por la mañana daba por cerradas las opciones de CHA de compartir papeleta con otras formaciones: "CHA ha escuchado a todo el mundo, pero hay vetos, porque Podemos ha vetado acuerdos con IU y Sumar".