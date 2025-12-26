El precioso pueblo de Aragón con un mercadillo navideño al calor de la hoguera: conciertos, futbolín gigante y bingo solidario

Aínsa inaugurará este viernes 26 de diciembre la quinta edición del Mercadillo Navideño al calor de la hoguera, una de las citas más esperadas de las fiestas en la comarca del Sobrarbe. La iniciativa, impulsada por el Foro Empresarial de Aínsa-Sobrarbe con la colaboración del Ayuntamiento de Aínsa, se celebrará en el parking junto al puente del río Cinca, incorporando este año novedades en la distribución del espacio y en la programación.

El escenario principal se traslada a una zona más céntrica, donde se ubicarán las casetas de venta, que volverán a reunir a los jóvenes de 4º de la ESO, quienes recaudarán fondos para su viaje de estudios. Junto a ellos estarán las voluntarias de Cáritas, con productos de comercio justo, y como novedad, la participación de las mujeres de Santa Águeda, encargadas de dinamizar el mercadillo y organizar un bingo solidario.

“Junto a artesanos, foodtrucks y empresarios locales, contaremos con una alta presencia del asociacionismo del territorio, algo que refleja la implicación de la ciudadanía en proyectos solidarios”, ha destacado la concejala de Igualdad, Bienestar Social y Participación Ciudadana, Susana Pérez.

El Mercadillo de Navidad de Aínsa se celebrará los días 26, 27 y 28 de diciembre y 1, 2 y 3 de enero, a partir de las 17.00 horas, comenzando cada jornada con el tradicional encendido de la hoguera. La programación incluye tronca de Navidad, talleres infantiles, espectáculos musicales y actividades familiares.

Eventos más esperados

Este viernes actuará Vicky Lafuente, acompañada de The Christmas Jazz Band, con un espectáculo navideño cargado de versiones conocidas. Además, como novedad, dos jornadas permitirán cenar alrededor de la hoguera carnes a la brasa de Km 0, preparadas por el alumnado de 4º de la ESO.

Entre los eventos más esperados figuran el taller de circo de Circo La Raspa, el musical Carabín, Carabán de Almozandía Teatro, las duendes Merry y Christmas, el torneo de futbolín gigante y el renovado árbol de los deseos. La programación concluirá el 4 de enero en Guaso con la actividad ‘La Magia de la Navidad’.

Aínsa vuelve a convertirse así en un punto de encuentro navideño, donde tradición, solidaridad y convivencia se dan la mano para disfrutar de unas fechas entrañables en el corazón del Pirineo aragonés.