La tendencia para llenar el carrito de la compra en Zaragoza: "Hay que ir semana a semana para aligerar cuentas"

Hubo una época en la que no se pensaba que un bien tan indispensable como es la comida podía resultar tan caro. Con unos precios disparados, la lista de la compra cada vez cuesta, pero sigue teniendo la misma largura. Es por ello que los consumidores hacen cábalas para llegar con una dosis de tranquilidad a fin de mes y con la nevera llena. Los clientes de los supermercados ya se han habituado a un ritmo nuevo de mercado para hacer sus compras, acudiendo más veces de las que les gustaría a las cadenas de alimentación en busca de ofertas y precios más bajos.

Una vecina del centro de Zaragoza no quiere echar la culpa a la economía de que su familia compre más, sino a la consumición de los mismos productos. «Me gustaría decir que comemos poco, pero no. Mi hija y su marido vienen cada semana, hacemos comidas grandes, nos gusta en general, por eso llenamos más la cesta, que suelen ser unos 120-130 euros», asegura la mujer, añadiendo que tiene mucho tiempo para pensar que coger y qué no, por lo tanto, puede hacer «mejores cálculos». «Después de tantos años ya sé cuánto comemos cada uno, aun así siempre surgen imprevistos», explica a este diario.

Los alimentos con los que más se anda con ojo, según ella, son los huevos, la carne fresca y, cómo no, el aceite de oliva, que dependiendo la cantidad «hace estragos» en la cuenta. «Es una faena que cueste tanto, lo uso mucho. Ahora guardo el que puedo en un bote y lo reutilizo según como esté de sucio».

Un estante de un supermercado lleno de botellas de aceite de oliva / Eric Renom/LaPresse

A. V. rema en su misma dirección, señalando a las carnes y a los pescados como 'culpables' del alto precio de las cestas. «Compramos menos ternasco que antes, algo típico de Aragón. Luego están los pescados nivel rape, rodaballo o el pulpo». En cuanto al aceite, este vecino del barrio del Arrabal ha encontrado una alternativa «algo más económica» al súper. «Desde hace unos años lo compramos online directamente al productor, a la almazara. Esta es una de las cosas que por mucho que suban no puedes dejar de comprarlas», dice, alegando que es un «bien necesario».

El hombre añade que en su hogar van «semana a semana», con una compra grande que les abastezca para unos cuantos días. Sin embargo, siempre hay un «goteo» de compras más pequeñas, pero que hacen falta. «Esto es así, qué se le va a hacer. Cada semana igual gastamos 150 euros», concreta A. V.

Por otra parte, las nuevas generaciones pueden llegar a tener esa capacidad ahorradora que otros no pueden. Hace pocos meses que Sergio Pueyo, oscense de 25 años, llegó a Zaragoza capital a vivir con su pareja. Con el alquiler acechándoles, la cesta de la compra juega un papel fundamental a la hora de cuadrar cuentas cada mes y, por el momento, lo están sobrellevando. «Hacemos una compra a la semana, vía online, que nos cuesta unos 80 euros. Hay semanas que se abarata cuando tiramos más de congelados que de producto fresco y puede llegar a los 50», especifica el joven, que gracias también a métodos culinarios como la 'airfryer', se ahorran el comprar otros productos.

«No usamos mucho aceite, aunque cuando lo hacemos pillamos una garrafa que ya cuesta algo más de 20 euros. Luego están los productos en bolsa que pueden alimentar a dos personas e abundancia, o, la marca blanca, que puede favorecer a una compra más económica. Pero definitivamente, dividir gastos es muy bueno», asegura Pueyo.

A lo que añade que esa «atracción por experimentar en la cocina de los jóvenes» puede encarecer los precios, debido a que muchas cadenas de alimentación cada vez «incluyen más alimentos de comida mexicana o asiática». Algo que puede «dar pie a más caprichos» lo que equivale a más tachones en la lista semanal.