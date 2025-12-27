El alcalde de Villanueva de Gállego dimite por "impotencia y frustración" por la falta de "personal clave": "Impide avanzar en numerosos proyectos que van a beneficiar"

Gerardo Lope, alcalde de Villanueva de Gállego, presentó ayer su dimisión como regidor de este municipio zaragozano. Una decisión personal, fruto de "la impotencia y la frustración" por "no ser capaz de sacar adelante el volumen del trabajo" del consistorio. Miembro de la Federación de Independientes de Aragón (FIA), Lope ha denunciado "la falta de disponibilidad de personal clave" en el seno del ayuntamiento para poder completar las tareas municipales.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Lope anunciaba este viernes "la dimisión irrevocable" como alcalde de Villanueva de Gállego. La salida del primer edil del consistorio será efectiva el 7 de enero de 2026, con la reanudación de la actividad diaria al finalizar las vacaciones de Navidad. Según señala en el escrito, Lope dimite por "motivos personales que impiden continuar con el cargo de manera adecuada".

"No entraré en detalles personales ni de salud, ya que considero que no es relevante compartirlos públicamente y no deseo que se interpreten como una excusa", analiza el todavía regidor en su comunicado, en el que admite que la decisión "no ha sido fácil", pero que responde a las mencionadas "impotencia y frustración que produce comprobar que, pese al compromiso y deseo de mejorar" la situación del municipio, Lope siente que "no ha sido capaz de sacar adelante el volumen de trabajo que este ayuntamiento necesita".

"Especialmente, ante la falta de disponibilidad de personal clave, 'los motores' secretaría, tesorería e intervención, que debido a bajas prolongadas o cambios de destino, mas de diez personas han pasado en estos puestos en poco mas de un año, así es imposible trabajar", denuncia Lope, que "no puede ver" que se dependa de la Administración Central para asegurar la presencia de estos puestos importantes en el día a día del consistorio.

El regidor expresa su agradecimiento a los trabajadores del consistorio y al equipo de Gobierno, "por haber confiado y haber creído en la capacidad para desempeñar esta labor". "Para mí ha sido un honor el poder servir a mi pueblo desde la Alcaldía y todos han insistido tratando de convencerme para que no de el paso y criticado por poner solo lo que no he sido capaz, pero si algo he hecho bien no soy yo quien lo va a decir, ya que simplemente esa era mi obligación", resume Lope, que agradece también "el respeto, la confianza y la ayuda" a los vecinos de la localidad.

Según explica el representante de FIA, cuando la dimisión se haga efectiva en enero, Inés Baudín será la nueva regidora: "Una persona joven, preparada y plenamente capacitada para liderar esta nuejva etapa".