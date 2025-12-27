La subida de las pensiones no contributivas y del IMV beneficiará a más de 65.000 aragoneses: esto subirán ambos subsidios a partir del 1 de enero de 2026

El Gobierno de España aprobó a principios de esta semana las subidas de las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo (Vital), dos conceptos que crecerán un 11,4% a partir del próximo 1 de enero, beneficiando a más de 65.000 aragoneses. En el primer caso, la medida anunciada por la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Ejecutivo central -en sustitución de Pilar Alegría-, Elma Saiz, provocará una subida de 64 euros mensuales, de los 564,7 euros actuales, en 14 pagas, a los 629 euros en los que quedarán fijadas las pensiones no contributivas en 2026, que en la comunidad las perciben 7.319 personas de las más de 460.000 que las cobran en España.

El Gobierno finalmente ha apostado por revalorizar más las pensiones de las personas con ingresos más precarios en mayor medida que el año pasado, cuando las incrementó entre un 5% y un 11%. Cabe recordar que estos subsidios son los que reciben aquellas personas que no han podido cotizar el tiempo suficiente para acceder a prestaciones contributivas, de mayor importe.

Estas últimas se incrementarán de forma sustancialmente menor este próximo año, como ya se dio a conocer en noviembre: un 2,7%, alcanzando por primera vez los 1.400 euros mensuales y repercutiendo en 290.000 pensionistas aragoneses. A las pensiones contributivas (10 millones de personas en España) se les aplica de manera automática la misma revalorización que los precios.

Aunque, eso sí, todas estas medidas deberá convalidarlas en enero el Congreso de los Diputados, incluidas en un decreto ómnibus que incluye también el escudo social 'anti desahucios' y que el pasado 2024 llegó a decaer, no sin polémica, por la pinza del PP (que terminó cambiando el sentido del voto una semana después), Vox y Junts. En este sentido, el Ejecutivo prolongará en 2026 la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua), el bono social eléctrico y la moratoria para desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional. El paquete de medidas también incluye ayudas para las víctimas de recientes desastres naturales, como los incendios de este verano o la dana en Valencia.

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros. / Alberto Ortega / Europa Press

Volviendo a las pensiones no contributivas, se dividen en dos grandes grupos. En el primero están las de incapacidad, que en Aragón agrupan a 2.329 personas, según los últimos datos oficiales del ministerio. En el segundo, las de jubilación, que en la comunidad llegan a 4.990 mayores de 65 años. Por provincias, Zaragoza concentra más del 70% de estos subsidios con más de 5.000 pensionistas no contributivos, Huesca más del 20% con unos 1.500 y Teruel no alcanza el 10%, con unos 600.

El IMV

En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital, la subida del 11,4% se traduce en términos absolutos, en el caso de una prestación de una persona sola, en 75,1 euros más al mes, hasta un total de 733,9 euros mensuales. El pago máximo, que sería para una unidad de convivencia con siete o más miembros, subirá 165,2 euros cada mes, hasta un total de 1.614,59 euros mensuales.

En Aragón, en el último informe ministerial presentado en el pasado mes de noviembre, hay un total de 18.190 prestaciones que llegan a 57.920 beneficiarios (personas que viven en unidades de convivencia donde se cobra el IMV). La cuantía total que se reparte en la comunidad es de 9,6 millones de euros, con un promedio de 499,59 euros por hogar (por encima del español, que es de 485,04 euros) y 156,9 euros por persona.

Nuevamente, por cuestiones demográficas, Zaragoza concentra casi tres de cada cuatro prestaciones del IMV (casi un 74% y más de 13.400 subsidios para 41.021 beneficiarios), mientras que Huesca tiene 2.750 (9.602 beneficiarios) y Teruel 1.992 (7.297 beneficiarios). En España reciben el IMV más de 785.000 familias y repercute en 2,4 millones de personas.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha apostado por prorrogar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se mantendrá en 1.184 euros brutos mensuales (16.576 anuales) y que en su última subida, el pasado 2024, benefició a cerca de 46.000 aragoneses. También se congelan las cuotas de autónomos, con cerca de 100.000 registrados en la comunidad, en una cifra que ha ido decayendo en los últimos tiempos por razones como la falta de relevo generacional en los comercios tradicionales.