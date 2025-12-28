Aramón celebra un inicio de Navidades "histórico" con nieve y alta afluencia en sus estaciones

El arranque de las vacaciones de Navidad ha estado marcado por un intenso fin de semana de actividad en las estaciones del Grupo Aramón, favorecido por las nevadas de los últimos días, que han dejado un paisaje plenamente invernal y han permitido disfrutar de unas "auténticas Navidades blancas". Así lo ha anunciado la propia entidad a través de un comunicado este domingo.

A este escenario se ha sumado la apertura de la estación de Javalambre, lo que ha permitido al conjunto de estaciones del grupo ofrecer cerca de 200 kilómetros esquiables, con muy buenas condiciones de nieve y una alta afluencia de visitantes.

En Cerler, el comienzo de las vacaciones de Navidad ha sido "histórico". La estación ha puesto a disposición de los esquiadores 64 kilómetros esquiables y ha registrado "unas condiciones de nieve excepcionales", con la apertura de los tres valles, todos los puntos de hostelería y la zona de trineos Ampriu Park. Además, se ha celebrado el primer “Abrir Huella” de la temporada, una experiencia que permite a los esquiadores estrenar las pistas recién pisadas a primera hora del día.

Decenas de esquiadores en la estación de Cerler / Grupo Aramón

La oferta navideña se ha completado con la puesta en marcha de experiencias singulares en varias estaciones. En Formigal-Panticosa, Las Mugas abrió al público el viernes 26 de diciembre, mientras que la cabaña La Glera lo hizo el sábado 27. Durante el fin de semana también ha tenido lugar la actividad de 'tobogganing', que como novedad esta temporada ofrece a los participantes la posibilidad de descender de noche con sus propios esquís.

La programación especial de Navidad continuará en los próximos días con citas tan esperadas como la bajada de antorchas, las Campanadas de Fin de Año retransmitidas por Telecinco y Cuatro y la tradicional visita de los Reyes Magos.