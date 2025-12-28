De BSH a Adidas o Ambar: estas son las 100 empresas de Aragón que más venden

Las grandes empresas de Aragón consolidan su buen momento y vuelven a marcar un nuevo récord de ventas y beneficios. En un contexto de expansión económica, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional, las compañías de mayor tamaño han afianzado, en términos generales, sus posiciones en las cuentas de 2024 al calor de una economía que mantuvo un crecimiento sólido. El PIB aumentó un 3,1% (por encima de las expectativas), frente al 1,3% de 2023, gracias al tirón del consumo, la demanda exterior y un mercado laboral robusto, con creación de empleo y descenso del paro.

Un año más, la mayoría de las 100 mayores empresas con sede social en la comunidad autónoma mejoraron sus cifras de negocio y, la mitad de ellas, también los márgenes de rentabilidad. Todo ello en un ejercicio de evolución moderada en cuanto al volumen de ventas, pero en el que se consolidó la facturación récord alcanzada en 2022 por el fuerte encarecimiento de los precios.

Alcanzaron unos ingresos totales de 25.052 millones de euros, a falta de incorporar los resultados de una docena de grandes corporaciones que todavía no han presentado sus cuentas en el Registro Mercantil. El volumen de negocio agregado creció un 2,5% respecto a 2023, año en el que las ventas globales registraron una leve caída de tres décimas. El repunte, no obstante, queda lejos del registrado en 2022, cuando la facturación se disparó un 23% debido en parte a la crisis inflacionista. De esta manera, se alcanza un nuevo máximo histórico.

Beneficios: por encima de los 1.000 millones

Los gigantes del tejido productivo local también mejoraron sus resultados de forma vigorosa. Las ganancias totales volvieron a superar, por segundo año consecutivo, la barrera de los 1.000 millones, tras incrementarse un 15%, al pasar de 1.189 millones en 2023 a 1.367 millones en 2024. Este crecimiento es una muestra de la fortaleza y el dinamismo de las empresas de mayor tamaño, una pujanza apoyada en la buena salud del empleo y la mejora de los salarios –que impulsaron el consumo privado–, así como en el empuje de las exportaciones, que crecieron un 3,6% si se excluye el automóvil, aunque descendieron en el conjunto.

Así se desprende del análisis del ranking de las 100 mayores empresas, elaborado para este diario por la consultora Informa D&B, filial de Cesce y líder en el suministro de información comercial, financiera, sectorial y de marketing. Para confeccionar la clasificación se realizó una selección previa de la base de datos utilizando como criterio el importe neto de la cifra de negocio de las cuentas individuales de 2024, según los balances depositados en los Registros Mercantiles. Del listado final se han excluido entidades financieras y de seguros, al tratarse de compañías cuyo importe neto de la cifra de negocio no es comparable con el del resto de actividades.

BSH vuelve a ser líder

Hay una docena de firmas que suelen situarse en este grupo de las que no hay datos por no haber registrado todavía sus cuentas. Es el caso de Piensos Costa —séptima en el ranking de 2023—, Adient Seating, Valeo Térmico, Agropienso, Eigo, Marcotran, Servigas S. XXI, Bergner Europe, Navigator Tissue Ejea (antes Gomà-Camps), Tecnyconta o Enerland 2007 Fotovoltaica.

La lista recoge compañías individuales con domicilio en la comunidad autónoma por volumen de ventas, sin considerar las cifras consolidadas de los grupos, para facilitar la comparativa. En conjunto suman 54.778 empleados, aunque una parte relevante corresponde a centros de trabajo fuera de Aragón.

Por segundo año consecutivo, el ranking está liderado por BSH Electrodomésticos España (antigua Balay), propiedad al 100% del grupo alemán Bosch, con un volumen de ventas de 1.593 millones (un 3,1% más) y un beneficio de 22,2 millones (un 63% más).

La ausencia de Stellantis

Tradicionalmente, el primer puesto lo ocupaba Opel España, razón social a la que correspondía hasta hace poco la planta automovilística de Figueruelas. Tras 40 años encabezando la lista de las cien mayores empresas por cifra de negocio desde la puesta en marcha de la fábrica en 1982, la compañía desapareció del ranking en 2022 al trasladar su sede social a Vigo, como resultado del proceso de integración de tres filiales españolas de Stellantis, el gigante mundial del motor surgido de la fusión del grupo italoestadounidense FCA (Fiat-Chrysler) y la corporación francesa PSA (Peugeot-Citroën).

En la posición de plata repite Alliance Healthcare (antigua Safa), especializada en la distribución farmacéutica, que incrementa un 5,7% sus ventas, hasta 1.472 millones, y vuelve a registrar un resultado positivo de 1,3 millones (en 2023 perdió 7,5 millones). En tercer lugar se mantiene Rivasam, perteneciente a la cárnica aragonesa Grupo Jorge, con 1.281 millones de ventas (un 3,3% más) y un beneficio de 6,9 millones (el año anterior perdió 32,6 millones).

La cuarta plaza es para Esprinet Ibérica, uno de los grandes mayoristas de informática que operan en España, con 1.252 millones de facturación (un 2,7% más) y un beneficio de 10,3 millones (-4%). En quinto lugar figura la papelera Saica, la mayor multinacional de capital aragonés, con una cifra de negocio de 1.081 millones (-2,3%) y un beneficio de 217 millones (+22%).

En el 'top 10' de la clasificación

Completan las diez primeras posiciones Litera Meat, que alcanza los 865 millones de euros, con un descenso del 2,4%; Adidas, que eleva sus ventas en Aragón hasta los 682 millones, con un avance del 13,5%; Piensos Costa, con 757 millones tras disparar su facturación un 26%; Cárnicas Cinco Villas (grupo Vall Companys), con 674 millones, un 0,6% más; Mazana, con 568 millones, un 1,6% más; y Fujikura Automotive, que cierra el top diez con 538 millones, tras crecer un 6,4%. La presencia mayoritaria de compañías vinculadas al ámbito agroalimentario, y en especial al porcino, vuelve a marcar el perfil de la parte alta del ranking.

En el conjunto de la clasificación, la mayoría de las empresas volvió a elevar su cifra de negocio. En concreto, 59 compañías incrementaron sus ventas, frente a 41 que las redujeron, lo que confirma un ejercicio expansivo en términos de facturación. La evolución del resultado muestra, en cambio, un reparto mucho más equilibrado. La mitad de las empresas mejoraron sus resultados, mientras que otras 50 los empeoraron. Doce compañías cerraron el ejercicio en pérdidas, la misma cifra que el año anterior.