Así es la casa a la venta más lujosa de Zaragoza: piscina climatizada, zona deportiva y un jardín gigantesco

El acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones de los españoles, para los que resulta una odisea encontrar un lugar donde vivir a un precio accesible. Cada vez más personas enfrentan serias dificultades para llegar a fin de mes debido al aumento constante de los alquileres y al encarecimiento de la vivienda, tanto nueva como de segunda mano. Aunque Madrid y Barcelona son los núcleos urbanos donde los precios más se han disparado, ciudades como Zaragoza, Sevilla o Valencia también han registrado un incremento significativo del coste de la vivienda.

Mientras muchas familias carecen de ahorros suficientes para afrontar la entrada de una propiedad o se ven limitadas por alquileres que tensionan su economía, el mercado de la vivienda de lujo experimenta un momento de gran dinamismo. Las propiedades que superan el millón de euros son escasas, pero la inversión extranjera en estas viviendas no deja de crecer, especialmente en zonas como Madrid, Mallorca o la Costa del Sol. Aunque España se consolida como un destino atractivo en el extranjero, pocos de sus nacionales pueden permitirse buena parte de las casas del mercado.

En Zaragoza, la vivienda de lujo se encuentra repartida a lo largo de distintos puntos de la ciudad. Barrios como Montecanal, Casablanca, Miralbueno y el Centro destacan por concentrar los precios más elevados. Históricamente, las calles del centro han sido las más codiciadas, aunque en los últimos años los barrios periféricos se han llenado de alternativas residenciales de gran calidad.

Una de las zonas más exclusivas es la Urbanización Colonia de San Lamberto. Esta zona residencial forma parte del entorno de Venta del Olivar y está muy cerca del barrio de Miralbueno. Allí, está en venta un chalet de 527 metros cuadrados por 1.100.000 euros. Este hogar está pensado para familias que buscan privacidad, naturaleza y confort. La vivienda está completamente equipada y lista para habitar, ofreciendo un espacio integral para el recreo, el deporte, el ocio y la convivencia familiar.

Espacios exteriores

El jardín, de más de 1.000 metros cuadrados, integra diversas áreas diseñadas para el disfrute al aire libre: una pista deportiva, una zona chill-out, una caseta-bar con barra y espacio para DJ, un área de barbacoa con comedor y un sofá de obra, rodeados de césped natural y árboles que garantizan privacidad y conexión con la naturaleza. Estos espacios permiten combinar relax y entretenimiento en un entorno privado y seguro.

Distribución del chalet

La vivienda se distribuye en tres plantas, conectadas mediante un ascensor interno, lo que aporta una mayor comodidad y facilita los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.

La planta 0 cuenta con un garaje de 119 m² con dos trasteros y armarios empotrados de gran capacidad, además de sala de gimnasio y cargador para coche eléctrico.

En la primera planta se ubica la zona principal de convivencia, con un salón-comedor, cocina semiabierta, lavandería, habitación de invitados con baño, vinoteca y escalera de diseño en madera y metal que une con la planta superior.

Por su parte, el espacio de la planta dos se divide entre una suite principal con baño, jacuzzi, salón privado y armarios empotrados, tres habitaciones dobles, dos baños completos, un salón-comedor adicional, un gimnasio acristalado y una piscina cubierta climatizada.

Acabados y tecnología

La vivienda combina materiales de las mejores calidades, entre los que destacan los suelos de mármol y madera, los mármoles especiales de los baños y los armarios a medida. Además, también dispone de persianas motorizadas y ventanas climalit.

La seguridad también está garantizada con un sistema de cámaras que refuerza la privacidad de la vivienda. El sistema de protección del chalet, unido a la zona tranquila en la que se encuentra, lo convierten en una opción ideal para los más celosos de su intimidad.