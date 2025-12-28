La consultoría zaragozana que revoluciona el mercado financiero con Rasmia: "No hay nada igual en el mundo"

“El 80% de las empresas no se arruinan por su facturación, se van a pique por no saber endeudarse”. Esta es una de las principales realidades que la consultora zaragozana Alia lleva detectando en el sector empresarial desde hace años y que, como aseguran, están decididos a cambiar. Lo van a hacer, además, con un producto revolucionario y “que no existe en el mundo”, comprometido dentro de Rasmia, un desarrollo tecnológico propio que “tiene mercado en sí mismo”.

Así lo atestiguan Jorge Navarro, cofundador y director general de Alia Consultores, y Luis Pérez, también cofundador y CEO de Rasmia, que a partir del 9 de enero va a salir al mercado como un proyecto de consultoría tecnológica dentro del ámbito financiero y de financiación. Un agente de IA que realiza el mismo trabajo que un consultor financiero, pero en cuestión de segundos y con un consultor asignado a la empresa usuaria de Rasmia que ayuda a que saque todo el partido a la IA.

“No existe una IA financiera especializada en endeudamiento. Llevamos unos meses presentándola a potenciales clientes y, en Estados Unidos, ya nos dijeron que no hay nada igual en el mundo”, explica Pérez, antes de detallar los precios “populares” que tendrá. Serán 300 euros al mes para el modelo básico, 450 para el medio y 600 para el premium. Y es que uno de sus objetivos es “la profesionalización de todas las pymes”. En Aragón, recuerdan, ocho de cada diez empresas tienen dos o menos empleados. “Nuestro mercado es cualquier empresa que financie su modelo de negocio o quiera aplicar IA a la toma de decisiones estratégicas, independientemente del tamaño o sector”.

Por el momento, las 400 empresas que ya trabajan con Alia las usan, y dentro de dos semanas será accesible para todas las compañías que quieran sumarse, de forma totalmente paralela a la consultoría. “La diferencia es que, pese a que la IA agiliza la interpretación y el análisis, ofrecemos un asesoramiento personalizado en las gestiones con los financiadores”, matiza Navarro.

Acuerdo con el Banco de España

En las últimas semanas, Rasmia ha firmado un acuerdo histórico y pionero con el Banco de España, que sostiene la aplicación propocionándole toda la información estadística que maneja y dando su validación al producto, que nace pues con esa dosis extra de fiabilidad. Su esencia, insisten, es que sirva “tanto para un panadero como para una multinacional que factura miles de millones al año”.

Imagen de la aplicación de Rasmia, que estará disponible en el mercado en pocos días. / JAIME GALINDO

“En España existe muchísimo desconocimiento del sector financiero y eso se traslada a las empresas, que no se endeudan adecuadamente. Es como si vas a una pescadería y pides pez. No puede ser, cuando uno va al banco tiene que saber qué necesita exactamente, y eso es lo que proporciona Rasmia en cuestión de segundos, sin esperar a un informe detallado que puede tardar semanas”, argumenta Luis Pérez.

¿El funcionamiento? “Muy sencillo”. Rasmia toma como base la contabilidad de las empresas y el usuario interacciona a través de un chat con agentes de IA entrenados por nosotros y con un margen de error cero”, especifican desde la consultoría, que lleva trabajando desde 2021 en un proyecto en el que han invertido mas de dos millones de euros.

En 2023, un grupo de inversores valoró Rasmia en diez millones de euros y adquirió el 10% por un millón. ¿Su único requisito? Que la consultoría reinvirtiese el 100% en desarrollos de IA, un trabajo que ya ha llegado a su fin. Ahora, el chat de Rasmia permite simular situaciones reales y adecuar el pool bancario de cada cliente a su realidad.

Así, le guía sobre los productos a elegir a la hora de financiarse, le acompaña en la toma de decisiones estratégicas y mejora su nota (rating bancario), aumentando su capacidad de financiación y mejorando su precio. E incluso le prepara una potencial reunión. Simplemente, la empresa le explica al chat que tiene una reunión con la entidad X (sin necesidad de especificar nada más) y esta la prepara.

Un modelo único

Pero Rasmia no es solo tecnología. Es un modelo de acompañamiento que soluciona otro de los retos a los que se enfrenta la empresa en la era digital, el uso de la IA. Por ello, los usuarios de Rasmia tienen un consultor especializado que les ayuda regularmente a sacar partido a los agentes de IA para que aporten valor en la toma de decisiones de la empresa.

Las perspectivas, en ese sentido, son halagüeñas. Tras meses de reuniones con potenciales clientes, su salida al mercado promete ser un éxito, máxime con el apoyo del Banco de España. Un repunte que se produjo ya en The Wave, donde Rasmia participó y dio a conocer esta novedosa y pionera fórmula para facilitar la relación entre empresas y financiadores, entre otras aplicaciones, a multitud de compañías que enseguida mostraron su interés.

Luis Pérez y Jorge Navarro, en la sede de Alia Consultores, en Zaragoza. / JAIME GALINDO

“La IA, cuya base es la de Amazon, está entrenada por nosotros. Tenemos una experiencia de más de 15 años, así que es imposible que nos copien este modelo”, explican Pérez y Navarro, antes de salir a un mercado que no parece tener límite. Tanto es así que su idea pasa por sacar también Rasmia para particulares.

Expansión de Alia

Por su parte, Alia Consultores, fundada en 2016 por los mismos socios que participan, junto a los inversores catalanes, de Rasmia (Jorge Navarro, Luis Pérez, Ana Gracia y Germán Ibáñez), seguirá con su funcionamiento como hasta ahora. En estos momentos, Alia factura más de dos millones de euros anuales, trabaja con 400 empresas (desde las que facturan 300.000 euros hasta las que facturan 1.000 millones) y tiene en plantilla a una veintena de trabajadores, y se prepara para su expansión a nivel nacional.

En ese sentido, va a inaugurar sucursales en Huesca y Teruel y tiene avanzado un acuerdo con una gran consultora española para implantarse por todo el territorio. Asimismo, el acuerdo con el Banco de España, así como otras acciones como los cursos que ofrecen en ESIC (en Zaragoza y Pamplona) o su alianza con Cepyme les sirven de soporte para el ilusionante futuro que viene. Un futuro que, como buenos aragoneses, afrontarán con rasmia.