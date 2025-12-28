Cortado un tramo de la A-22 en Monzón por el vuelco de un camión que transportaba cerdos
El suceso ha ocurrido a última hora de esta pasada madrugada
Un accidente de tráfico a primera hora de este domingo en el que se ha visto envuelto un camión ha obligado a cortar un tramo de la autovía A-22 a la altura de Monzón (Huesca).
El suceso ha ocurrido a las 06.09 horas, informa la Dirección General de Tráfico (DGT), cuando un vehículo articulado que transportaba cerdos ha volcado en el kilómetro 50 de la citada vía, obligando a cortar la autovía en ambos sentidos entre Castejón del Puente y Monzón (entre los kilómetros 51 y 45).
La Guardia Civil ha habilitado un desvío en los kilómetros 48, desde Monzón, y 51, desde Castejón del Puente.
Este suceso se suma a otro accidente de madrugada en una vía próxima, la N-240, entre Barbastro y Monzón, a las 06.14 horas, que ha obligado también a desviar el tráfico entre los kilómetros 154 y 146.
- Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter
- Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
- El grupo aragonés Verbena entra en concurso de acreedores para 'garantizar su continuidad' y asegura que no afecta al empleo
- La Zaragoza del futuro se construye a golpe de ladrillo: estos son los barrios que más van a crecer
- Siguen apareciendo restos del pasado de Zaragoza en las obras de la plaza San Miguel: 'Ha habido alguna sorpresa
- Ya hay sustituto para el antiguo McDonald's del Carrefour del Actur: 'Es una pasada
- Vox escenifica su cambio de estrategia en Zaragoza y no apoyará los presupuestos de Natalia Chueca
- ¿Qué proyectos peligran si no hay presupuestos en Zaragoza en 2026?