Cortado un tramo de la A-22 en Monzón por el vuelco de un camión que transportaba cerdos

Un accidente de tráfico a primera hora de este domingo en el que se ha visto envuelto un camión ha obligado a cortar un tramo de la autovía A-22 a la altura de Monzón (Huesca).

El suceso ha ocurrido a las 06.09 horas, informa la Dirección General de Tráfico (DGT), cuando un vehículo articulado que transportaba cerdos ha volcado en el kilómetro 50 de la citada vía, obligando a cortar la autovía en ambos sentidos entre Castejón del Puente y Monzón (entre los kilómetros 51 y 45).

La Guardia Civil ha habilitado un desvío en los kilómetros 48, desde Monzón, y 51, desde Castejón del Puente.

Este suceso se suma a otro accidente de madrugada en una vía próxima, la N-240, entre Barbastro y Monzón, a las 06.14 horas, que ha obligado también a desviar el tráfico entre los kilómetros 154 y 146.