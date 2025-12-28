Industria, porcino y logística: el quién es quién del 'top 100' de las empresas de Aragón

El ránking de las 100 empresas que más facturan de Aragón no es solo una lista de grandes nombres y cifras, sino también una radiografía de los puntos cardinales de su economía. Leído por sectores, muestra un mapa bastante fiel del modelo productivo de la comunidad autónoma, de sus fortalezas estructurales y de las tensiones que atraviesan algunas actividades. La fotografía ratifica que esta tierra sigue siendo una economía con una marcado peso industrial, pero el agroalimentario –con el porcino como punta de lanza– gana peso como segundo gran pilar, mientras logística, el transporte y los servicios consolidan su papel de soporte.

El color industrial domina la clasificación de 2024, con un total de 37 firmas que concentran buena parte de la facturación total (unos 8.500 millones, un tercio del total), además de destacar en las primeros puestos con multinacionales como BSH Electrodomésticos España y Saica, que ocupan la primera y la quinta posición de la lista, con 1.593 y 1.081 millones de facturación, respectivamente.

Otros grandes fabricantes que aparecen en la lista son el fabricante de semiremolques Lecitrailer (295 millones), la siderúrgica Megasider (307 millones), la papelera Tronchetti (265 millones) o el productor de envases y preforams de plástico Novapet (233), del Grupo Samca. Al mundo del automóvil pertenecen más de media docena de compañías, entre las que destacan Fujikura (538 millones), Adient (192), Mann Hummel (167), Lear (145), Ronal (125), Gestamp (94) y SMR (126). Stellantis Figueruelas no figura porque su sede social se trasladó a Vigo hace tres años.

Las empresas fabriles incrementan levemente sus ventas (un 1% más) pero en muchos casos a costa de márgenes más estrechos, lo que refleja un contexto de costes elevados, presión salarial y competencia global. De ahí, que el resultado conjunto de estas empresas caiga un 5%.

El sector agroalimentario es el segundo más representado a lo largo de la clasificación, con 29 empresas. La mayoría de ellas están vinculadas al porcino –piensos, producción, integración o transformación-, que se ha convertido en un verdadero eje vertebrador del territorio y del tejido empresarial de la comunidad, tanto por número de compañías como por volumen agregado de negocio. La tendencia ya era visible en ejercicios anteriores, pero ahora se refuerza.

Dentro de este bloque destacan grandes firmas como Rivasam (Grupo Jorge), Litera Meat, Cárnicas Cinco Villas (Vall Companys), Mazana, Fribin, Cincaporc y Cuarte, que están colocadas en los 15 primeros puestos. En la parte alta de la lista también suele figurar el Grupo Costa, pero por ahora no hay datos de sus últimas cuentas anuales. Argal, Primacarne (Grupo Jorge), Ganadera de Caspe o Guco (Grupo Arcoiris) son otros nombres destacados del mundo del cerdo dentro del top 100 de las empresas aragonesas.

En conjunto, las empresas ligadas al cerdo suman 6.419 millones de volumen de negocio, apenas un 1% más que el año anterior, pero con unos beneficios que se han disparado un 65% en el último ejercicio, hasta 265 millones. Estos buenos resultados contrastan, sin embargo, con la difícil coyuntura a la que se están enfrentando este sector actualmente a cuenta del foco de peste africana detectado en Cataluña, que le está pasando factura por el cierre de algunos mercados exteriores y la caída de los precios.

El transporte también tiene su peso. Empresas como Sesé (387 millones) o Carreras Grupo Logístico (311) confirman el papel de Aragón como nodo logístico del noreste peninsular. Y en el ámbito de la movilidad se engloban Avanza (107) y Ágreda Automóvil (135).

El comercio y los servicios aparecen en el ranking de manera más fragmentada, pero con grandes empresas que alcanzan volúmenes de negocio relevantes. Estos son los casos la distribuidora farmacéutica Alliance Healthcare (1.472 milones), la informática Esprinet (1.252) o la deportiva Adidas (682).