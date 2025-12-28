Quién es Nadia Hamam Alcober, la enfermera del Miguel Servet premiada por su trayectoria

La Fundación Sanitas, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-versidades, ha entregado el Primer Accésit de los Premios Sanitas EIR 2025, en reconocimiento a la trayectoria destacada de una de las residentes de Enfermería del país.

En esta edición, el primer accésit ha sido concedido a Nadia Hamam Alcober, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Huesca. Ella realizó su formación en la Universidad de Zaragoza y cuenta con un Máster Universitario en Investigación en Medicina Clínica.

Su actividad científica incluye la participación en numerosos congresos y publicaciones especializadas, además de su implicación en proyectos comunitarios durante su residencia entre el hospital de Barbastro y el centro de salud Monzón Urbano. Actualmente, desarrolla su labor asistencial en el Hospital Universitario Miguel Servet.

Sobre este reconocimiento, la premiada ha señalado: "Este premio representa para mí un impulso enorme para seguir creciendo como profesional. La Enfermería Familiar y Comunitaria es esencial para el bienestar de la población, y haber podido formarme y trabajar en proyectos con impacto real es un privilegio. Continuaré trabajando para ofrecer la mejor atención y contribuir al desarrollo de nuestra profesión."

Estos galardones, únicos en España, premian la excelencia en la formación de enfermeras residentes y cuentan con la participación de más de 200 centros formativos acreditados para la vía EIR, consolidándose como un referente nacional en el ámbito de la formación especializada en Enfermería.

La ceremonia de entrega de premios reconoce la dedicación, el compromiso y la exce-lencia de los profesionales en formación, así como su contribución a la mejora continua del sistema sanitario. Este premio subraya la importancia del talento y la innovación en la Enfermería, reforzando el valor de la labor de los residentes en beneficio de la aten-ción a los pacientes.