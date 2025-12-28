El pequeño pueblo de Aragón con un impresionante Belén viviente: "Más de 80 vecinos en 1.000 metros cuadrados"

La Navidad en Aragón se vive de una manera especial, con esa mezcla de tradición y vida en la calle. Las ciudades se llenan de luces y los barrios se animan con actividades para los más pequeños, mientras que los fines de semana se convierten en la ocasión perfecta para una escapada en familia.

En los pueblos de la comunidad, las fiestas tienen pulso propio. Hay mercadillos, talleres, conciertos, rondas de villancicos y actividades que hacen que cada celebración sea única. Entre todas esas propuestas, destacan los belenes vivientes, que con su magia transforman las calles en un escenario donde no solo se “representa” la historia del nacimiento de Jesús sino que se da vida a las viejas costumbres aragonesas.

Aunque el de Estadilla es uno de los belenes vivientes más impresionantes de Aragón, la comunidad esconde también pequeñas localidades donde esta tradición se vive con un encanto especial y permite disfrutar del espectáculo de forma más íntima y familiar. Es el caso de un pequeño municipio de Huesca, situado a hora y media de Zaragoza, perfecto para hacer una escapada de fin de semana durante las fiestas y acercarse a contemplar su Belén Viviente.

Más de 80 personas de todas las edades dan vida al Belén Viviente de Binaced. / INSTAGRAM / BELÉN VIVIENTE DE BINACED

Un recorrido de 1.000 metros cuadrados y 30 puestos

La localidad de Binaced ha vuelto a convertir esta Navidad en un punto de encuentro para todo el pueblo con la celebración de su Belén Viviente, una cita que alcanza este año su edición número 13 y que, una vez más, se apoya en el esfuerzo de todos los vecinos. Alrededor de 80 personas de todas las edades se implican en un montaje que no solo recrea escenas bíblicas, sino que también reivindica la vida y los oficios de antaño, en un recorrido pensado para disfrutarse con calma.

El Belén se desarrolla en un recinto de 1.000 metros cuadrados, situado en el Camino del Muro, donde se distribuyen una treintena de puestos y diversas escenas. A lo largo del itinerario, el visitante avanza entre pequeños rincones, personajes y estampas que van construyendo un relato navideño vivo y cercano.

Fechas, horarios y precio de las entradas

El “Nacimiento” puede visitarse durante tres fines de semana: 20 y 21, 27 y 28 de diciembre, además del 3 y 4 de enero, en horario de 18.00 a 20.00 horas. La entrada general tiene un precio de 5 euros; para niños de 4 a 11 años, de 3 euros; y los menores de 4 años acceden gratis. La organización recomienda acudir con tiempo para disfrutar de cada escena sin prisas y recorrer el espacio completo.

La edición de este año es, además, especialmente emotiva. En la jornada inaugural se rindió un homenaje a Manuel Molina, vecino muy vinculado al Belén desde sus inicios y figura clave en su desarrollo y consolidación, fallecido recientemente. Su nombre está unido a la historia de un proyecto que ha crecido con los años y que, para muchos, es una de las grandes señas de identidad del pueblo.