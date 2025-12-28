Pilar Alegría contrapone derechos y vivienda pública al "modelo de recortes" de la derecha en el medio rural

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha propuesto derechos y vivienda pública frente al modelo de recortes de la derecha en el medio rural.

Pilar Alegría, en su visita esta mañana a un secadero en Calamocha, ha defendido un modelo de derechos “frente al modelo de las derechas de de recortes, de privatización, de especulación y de confrontación”. “Y para que quienes quieran vivir en un pueblo, puedan hacerlo, necesitamos construir ese derecho a la vivienda”, ha añadido.

La candidata socialista ha destacado la fortaleza y el trabajo del sector de la agroalimentación en Aragón, donde en los últimos años ha cuadruplicado el número de personas que trabajan en el mismo y ha reclamado para todas ellas servicios públicos y derechos que pasan por el acceso a una vivienda asequible.

Alegría ha destacado el carácter emprendedor de este municipio turolense y ha lamentado que el gobierno de Azcón no esté impulsando proyectos tan necesarios como la construcción de más de 40 viviendas, muy demandadas por los trabajadores y trabajadoras que emplea este sector agroalimentario.

En su visita a Calamocha, Pilar Alegría ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Manuel Rando, así como otros cargos y responsables socialistas. Pilar Alegría ha reivindicado la responsabilidad de los socialistas frente al capricho deAzcón y su interés personal y partidista y el de Feijóo de convocar elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero.

“La ciudadanía tiene que saber que nos estamos jugando qué Aragón queremos: si el de recortes de Azcón o el de derechos que defendemos los socialistas”, ha añadido.