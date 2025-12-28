Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Coalición izquierdas 8FRestos arqueológicos ZaragozaBelén singular ZaragozaPresupuestos ZaragozaLos sucesos del 2025Casademont Zaragoza
instagramlinkedin

Pilar Alegría contrapone derechos y vivienda pública al "modelo de recortes" de la derecha en el medio rural

La secretaria general del PSOE Aragón critica en Calamocha la falta de impulso del gobierno de Azcón a proyectos de vivienda necesarios para el territorio

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, este sábado en un secadero de jamones de Calamocha.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, este sábado en un secadero de jamones de Calamocha. / PSOE ARAGÓN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha propuesto derechos y vivienda pública frente al modelo de recortes de la derecha en el medio rural.

Pilar Alegría, en su visita esta mañana a un secadero en Calamocha, ha defendido un modelo de derechos “frente al modelo de las derechas de de recortes, de privatización, de especulación y de confrontación”. “Y para que quienes quieran vivir en un pueblo, puedan hacerlo, necesitamos construir ese derecho a la vivienda”, ha añadido.

La candidata socialista ha destacado la fortaleza y el trabajo del sector de la agroalimentación en Aragón, donde en los últimos años ha cuadruplicado el número de personas que trabajan en el mismo y ha reclamado para todas ellas servicios públicos y derechos que pasan por el acceso a una vivienda asequible.

Alegría ha destacado el carácter emprendedor de este municipio turolense y ha lamentado que el gobierno de Azcón no esté impulsando proyectos tan necesarios como la construcción de más de 40 viviendas, muy demandadas por los trabajadores y trabajadoras que emplea este sector agroalimentario.

En su visita a Calamocha, Pilar Alegría ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Manuel Rando, así como otros cargos y responsables socialistas. Pilar Alegría ha reivindicado la responsabilidad de los socialistas frente al capricho deAzcón y su interés personal y partidista y el de Feijóo de convocar elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero.

Noticias relacionadas y más

“La ciudadanía tiene que saber que nos estamos jugando qué Aragón queremos: si el de recortes de Azcón o el de derechos que defendemos los socialistas”, ha añadido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter
  2. Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
  3. El grupo aragonés Verbena entra en concurso de acreedores para 'garantizar su continuidad' y asegura que no afecta al empleo
  4. La Zaragoza del futuro se construye a golpe de ladrillo: estos son los barrios que más van a crecer
  5. Siguen apareciendo restos del pasado de Zaragoza en las obras de la plaza San Miguel: 'Ha habido alguna sorpresa
  6. Ya hay sustituto para el antiguo McDonald's del Carrefour del Actur: 'Es una pasada
  7. Vox escenifica su cambio de estrategia en Zaragoza y no apoyará los presupuestos de Natalia Chueca
  8. ¿Qué proyectos peligran si no hay presupuestos en Zaragoza en 2026?

Pilar Alegría contrapone derechos y vivienda pública al "modelo de recortes" de la derecha en el medio rural

Pilar Alegría contrapone derechos y vivienda pública al "modelo de recortes" de la derecha en el medio rural

Los tres motivos que explican por qué cada vez se dona menos ropa en Zaragoza

Los tres motivos que explican por qué cada vez se dona menos ropa en Zaragoza

Quién es Nadia Hamam Alcober, la enfermera del Miguel Servet premiada por su trayectoria

Quién es Nadia Hamam Alcober, la enfermera del Miguel Servet premiada por su trayectoria

Alerta por lluvias en Aragón: se esperan hasta 40 litros en 12 horas

Alerta por lluvias en Aragón: se esperan hasta 40 litros en 12 horas

Nuevos pasos de peatones: Zaragoza contará en los próximos meses con una importante novedad que mejorará la seguridad

Nuevos pasos de peatones: Zaragoza contará en los próximos meses con una importante novedad que mejorará la seguridad

Cortado un tramo de la A-22 en Monzón por el vuelco de un camión que transportaba cerdos

Cortado un tramo de la A-22 en Monzón por el vuelco de un camión que transportaba cerdos

De BSH a Adidas o Ambar: estas son las 100 empresas de Aragón que más venden

De BSH a Adidas o Ambar: estas son las 100 empresas de Aragón que más venden

El restaurante con el menú del días más impresionante de España está en un desconocido rincón de Aragón: "Estoy flipando con el precio"

El restaurante con el menú del días más impresionante de España está en un desconocido rincón de Aragón: "Estoy flipando con el precio"
Tracking Pixel Contents