El restaurante con el menú del días más impresionante de España está en un desconocido rincón de Aragón: "Estoy flipando con el precio"

Aragón cada vez atrae más a los amantes de la buena cocina. Sus deliciosos platos típicos, como el ternasco, el pollo a la chilindrón, las migas, el jamón de Teruel o la trenza de Almudévar conquistan hasta a los paladares más exigentes. En el último año, la comunidad ha ganado tres estrellas Michelín, lo que deja un total de once restaurantes con el distintivo en el territorio aragonés.

Pero también existen establecimientos más humildes que, con unas apuestas seguras y un éxito rotundo, demuestran que los reconocimientos oficiales no son más valiosos que el amor de los clientes. Sus platos abundantes y su precio ajustado consiguen que quienes los visitan siempre quieran repetir.

Un famoso restaurante de carretera

El Restaurante Asador La Vía Verde conjuga la comida casera tradicional con los elogios de los profesionales: en 2024, la Guía Repsol lo incluyó en su lista de ‘Soletes de carretera’. Ubicado en Sarrión (Teruel), en la salida 81 de la Autovía Mudéjar A23, se ha convertido en una parada obligatoria para los trabajadores en ruta y los viajeros por carretera. Su fácil acceso sin desviarse del trayecto lo vuelve una gran opción para descansar durante los traslados. Además, su cocina está abierta de forma ininterrumpida desde las 12.00 horas hasta la medianoche.

Uno de los platos combinados del Restaurante Asador La Vía Verde / Servicio especial

Pero algunos restaurantes de carretera ya no solo atraen a los que van de paso: los apasionados de la cocina de toda la geografía española peregrinan hasta los más famosos. Ese es el caso de Alfonso Ortega, conocido en redes sociales como Cocituber. El 'influencer' gastronómico acumula casi un millón de seguidores en sus cuentas de Instagram, TikTok, Facebook y Youtube. En sus perfiles, postea tanto recomendaciones como críticas a bares y tabernas de toda España.

70 opciones a elegir

En uno de sus vídeos, recaló en el Restaurante Asador La Vía Verde. La taberna turolense dejó atónito al creador de contenido desde los primeros segundos: “Es el menú de día más impresionante de toda España y del mundo”, afirma. Aunque su amplia carta ofrece bocadillos, pizzas y platos combinados, Cocituber decidió probar el menú de día del local, que destaca por su enorme variedad de opciones: 21 primeros platos, 15 segundos platos y 34 postres.

Como primeros platos, el influencer se decantó por el cocido sarrionense, con garbanzos, patata, pollo, ternera, cordero, panceta, cardo, judía verde y morcilla de arroz. “Este guiso mola. Con un plato de estos comes”, aseguró Cocituber, sorprendido con el tamaño de las raciones. También degustó el arroz al horno, otro plato que le dejó muy satisfecho.

El cocido sarrionés del Restaurante Asador La Vía Verde / Servicio especial

En cuanto a los segundos, el 'tiktoker' eligió la presa ibérica a la brasa: 300 gramos de carne con una guarnición de patatas fritas y guisantes. “Esto es para cuatro”, consideró. Su acompañante optó por las sardinas a la brasa acompañadas también de patatas fritas. La brasa es uno de los sellos del restaurante: ofrece 21 platos elaborados a fuego lento, entre los que resaltan el chuletón de vaca del Pirineo, la longaniza de Sarrión y el churrasco de ternera. “Vaya pedazo de brasa tienen aquí”, opinó el influencer cuando le enseñaron la parrilla.

El 'influencer' gastronómico Cocituber visita el Restaurante Asador La Vía Verde en Sarrión, Teruel Descripción del contenido del iframe.

Cocituber terminó su comida con un café y una tarta de queso. “Está buena”, afirmó el creador de contenido, que también alabó la atención de los camareros. “Carmen nos ha tratado súper bien, te dejaré una buena reseña”, aseveró. Pero lo más impactante de la experiencia llega con la nota: el menú de día cuesta 17.90 euros, bebida y café no incluidos. “Estoy flipando con el precio”, declaró.

Otros servicios

Aparte de su imbatible relación calidad-precio, el Restaurante Asador La Vía Verde cuenta con otros atractivos, como su zona de juegos para niños y su amplia zona de aparcamiento tanto para turismos como camiones y autocaravanas. También dispone de wifi gratis, gasolinera y ducha para viajeros. Su cautivadora oferta le ha permitido cosechar un gran éxito, algo que Cocituber pudo comprobar con sus propios ojos: “Esto está hasta arriba, hay cola para entrar”, explicó.