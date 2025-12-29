Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno de Aragón destinará 74,5 millones a ayuda a domicilio y teleasistencia en 2026 y 2027

Los acuerdos se suscribirán con todas las comarcas y con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes

Una usuaria pulsa el botón de teleasistencia.

Una usuaria pulsa el botón de teleasistencia. / Atenzia

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la celebración de convenios plurianuales de colaboración y encomiendas de gestión en materia de ayuda a domicilio y teleasistencia para el periodo 2026-2027, con una inversión total de 74.548.532,58 euros. Estos acuerdos se suscribirán, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), con todas las comarcas aragonesas y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, ha informado el Ejecutivo.

El objetivo de esta medida es garantizar la continuidad y estabilidad de dos servicios esenciales del sistema público de servicios sociales, especialmente dirigidos a las personas en situación de dependencia, apostando por una gestión cercana y eficiente desde el ámbito local. La proximidad de las entidades comarcales y municipales permite una mejor adaptación de los recursos a las necesidades reales de la ciudadanía.

Los nuevos convenios, que tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, dan continuidad a un modelo de colaboración consolidado que permiten asegurar la estabilidad del personal contratado y de los programas actualmente en funcionamiento. La financiación contempla tanto la prestación directa de los servicios como los costes de dirección, coordinación, gestión y seguimiento por parte de las entidades locales.

La distribución del presupuesto será equilibrada entre ambos ejercicios, con 37,27 millones de euros en 2026 y la misma cantidad en 2027, destinados a los programas de ayuda a domicilio y teleasistencia, incluyendo los gestionados por el Ayuntamiento de Zaragoza y los servicios esenciales y complementarios en el resto del territorio.

