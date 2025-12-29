Los casos gripe vuelven a bajar y Aragón podría haber superado el pico de contagios con las navidades en curso

Los últimos días del año han traído consigo un descenso de los casos de gripe en Aragón. Después de que el pasado 24 de noviembre el virus fuera declarado epidemia en la comunidad, la incidencia continuó su escalada hasta la semana del 15 de diciembre, cuando se redujo de forma leve hasta alcanzar los 346,8 casos por 100.000 habitantes. La tendencia se ha acentuado en los últimos siete días, del 22 al 28 de diciembre, cuando la tasa se ha reducido hasta los 127,2 casos. El territorio podría haber superado así el pico de contagios de la temporada. Pero por delante quedan todavía festividades clave como Nochevieja o Año Nuevo, que se afrontan con la autonomía aún en situación de epidemia.

En concreto, en la provincia de Zaragoza la incidencia se sitúa en 113,5 casos por 100.000 habitantes frente a los 337,1 de la semana anterior, un descenso muy notable en una semana que ha sido clave con festividades como Nochebuena o Navidad.

La misma tendencia a la baja se ha repetido en Huesca, que en la semana del 22 de diciembre ha registrado 172,6 casos por 100.000 habitantes frente a los 422,6 de la anterior, y en Teruel, donde en los últimos siete días la incidencia ha sido de 149,8 casos frente a los 291,2 registrados en la semana del 15 de diciembre.

De la mano del descenso de casos de gripe va el incremento de la cobertura de vacunación, que en las últimas semanas ha ascendido de forma notable también debido a la puesta en marcha de medidas como las jornadas de vacunación sin cita previa en el hospital Provincial, primero, y en los centros de salud, después.

En concreto, la cobertura en los menores comprendidos entre los 6 meses y los 8 años, alcanza el 50,4%. Según indican desde el Departamento de Sanidad, se supera así en más de diez puntos porcentuales al total registrado en la campaña de vacunación anterior, aunque cabe tener en cuenta que esta temporada, debido al adelanto de la gripe, se ha ampliado el grupo de edad a recibir la dosis.

Con todo, si se comparan los datos exactos de los niños de 6 a 59 meses (5 años), que es el rango en el que se inoculó la temporada anterior, también ha aumentado la cobertura de vacunación: mientras en la semana 51 de 2024-2025 fue del 36%, en 2025-2026 ha sido de un 61,7%.

La cobertura de vacunación en la población mayor deja también datos favorables. Según informan desde Sanidad, en los mayores de 80 años o más, alcanza el 85,1%, cifra que se "supera el objetivo previsto en todos los sectores sanitarios". Y también se da así el grupo etario de entre 60 y 80 años, donde la cobertura se sitúa en un 52,5%. En la semana del 22 de diciembre fue de un 43%.

Vacunación frente al covid

También la vacunación frente a la covid en población mayor de 70 años ha alcanzado el objetivo marcado, según indican desde el Departamento de Sanidad. En la semana del 22 de diciembre, la cobertura registrada ha sido del 78,6%, algo por encima del umbral que se había marcado para este grupo de edad (75%).

Asimismo, según los últimos datos se mantienen los registros de vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en personas mayores de 60 años institucionalizadas que han recibido por primera vez esta inmunización. La cobertura que se ha registrado es del 75,7%, con lo que se supera el objetivo fijado para esta nueva línea de vacunación.

Estos datos reflejan una respuesta positiva de la población a las campañas de inmunización impulsadas esta temporada y muestran una mayor concienciación sobre la importancia de la vacunación como herramienta fundamental para reducir complicaciones, hospitalizaciones y formas graves de las enfermedades respiratorias, especialmente en los grupos más vulnerables.