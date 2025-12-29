Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: dudas, certezas y cambios de última hora

Tras meses envuelta en una agria polémica alimentada por sus detractores, la baliza V16 conectada pasará a ser obligatoria para todos los vehículos a partir del 1 de enero. Este dispositivo sustituirá a los triángulos como medida de señalización de un accidente en carretera como forma, defiende la Dirección General de Tráfico (DGT), de reducir el número de víctimas por atropellos en las vías interurbanas.

En un documento informativo sobre la baliza V16 fechado en mayo de 2022, la DGT afirmaba que, entre ese año y 2019, había habido "una media de 22 fallecidos" en España por atropello al bajarse del vehículo. Unas cifras que el pasado mes de noviembre el director de la DGT, Pere Navarro, actualizó presentando una horquilla "de entre 20 y 25 muertos" por atropello al bajar del coche. Ante la duda de cuántas de estas víctimas mortales lo fueron colocando los triángulos, zanjó: "Yo no digo que todos fueran a colocar el triángulo, pero es evidente que cualquiera que haya bajado a colocar el triángulo a 50 metros por detrás del coche sabe que aquello es peligroso”.

Lo cierto es que no hay más novedad que el final de un calendario que se inició en 2023 con la aprobación de la obligatoriedad de la baliza V16 conectada para este próximo 1 de enero y que había pasado desapercibida hasta hace escasos meses. La DGT asumió la mala campaña comunicativa que había hecho, pero pese a todo, no ha dado marcha atrás con los plazos fijados.

Críticas y bulos

El debate social y en redes ha sido, o mejor dicho, está siendo, furibundo. Ese cóctel lo integran desde organizaciones de consumidores como Facua, que ha criticado a la DGT la falta de información y que haya permitido la compra de balizas sin conectividad durante este tiempo a sabiendas de que a partir de 2026 no iban a estar permitidas; hasta asociaciones de la Guardia Civil o incluso integrantes del propio cuerpo que, a título personal, han visitado canales de Youtube extendiendo una sombra de dudas sobre la baliza V16, algunas con más tino que otras.

Entre las principales críticas está el de la visibilidad. Son muchas las voces que alertan de que este dispositivo no tienen tanto alcance como las propias luces de emergencia del vehículo o los propios triángulos, reduciendo el tiempo de reacción en algunos supuestos como, por ejemplo, saliendo de un tramo con curvas. Es el argumento de expertos como el profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Zaragoza Juan José Alba que, en conversación con este diario, ponía el foco en que "no anticipa el peligro en muchos escenarios".

La baliza V16 sobre un coche. / EL PERIÓDICO

Entre argumentos contrarios más toscos está la supuesta vigilancia que la DGT o el Ministerio del Interior conseguía a través de estos dispositivos de los conductores. La DGT lo ha desmentido de manera categórica, ya que las balizas no están asociadas a ninguna matrícula ni elemento que permita identificar a ningún conductor.

También algunos gabinetes jurídicos han extendido la idea, en redes sociales como TikTok, de que la obligatoriedad de la baliza V16 es "ilegal" o "inconstitucional", pese a que el Supremo confirmó, en una sentencia de 2022, que cuenta con el amparo legal.

Certezas

La primera de ellas es la más evidente y conocida. A partir del 1 de enero de 2026 todos los vehículos deben de llevar las balizas v16 conectadas para su uso en caso de accidente. En el caso de no hacerlo, el conductor se arriesga a una sanción de 80 euros.

para su uso en caso de accidente. En el caso de no hacerlo, el conductor se arriesga a una sanción de 80 euros. Es en caso de siniestro cuando hay que activarla pegándola en el techo del coche. La alerta sirve tanto para avisar de manera visual al resto de vehículos que se acercan al lugar del accidente como a la nube de la DGT , que permitirá lanzar un mensaje de aviso tanto en los paneles informativos de autopistas y autovías como a los navegadores de los dispositivos.

que se acercan al lugar del accidente , que permitirá lanzar un mensaje de aviso tanto en los como a los navegadores de los dispositivos. Continúa siendo obligatorio llamar a los servicios de emergencia y de asistencia en carretera.

y de asistencia en carretera. España es pionera en implementar la baliza V16 y varios países como Reino Unido, Francia o Irlanda desaconsejan de manera expresa el uso de triángulos en situaciones peligrosas. Las instituciones europeas seguirán de cerca los resultados de la baliza en España.

Dudas

Entre las principales incógnitas que deja la implementación de este nuevo sistema de avisos es la visibilidad en escenarios de carretera concretos como un trazado con curvas, cambios de rasante, situaciones con niebla o con un sol brillante. Lo cierto es que hay modelos homologados que ofrecen una intensidad dispar, aunque todos ellos cumplen con el mínimo exigido de ofrecer 40-80 candelas.

como un trazado con curvas, cambios de rasante, situaciones con niebla o con un sol brillante. Lo cierto es que hay modelos homologados que ofrecen una intensidad dispar, aunque todos ellos ¿Seguirá estando permitido el triángulo? Hasta el momento nada hace indicar que no sea así. En menos de una semana será obligatorio avisar de un accidente o avería a través de la baliza V16, pero también estará permitido poner el triángulo como hasta ahora. El director de la DGT lo ha desaconsejado en alguna ocasión, pero el organismo no ha emitido, ha día de hoy, ningún comunicado oficial ni hay ninguna reglamentación que lo prohíba.

Un triángulo que avisa de una avería en carretera / El Periódico de Aragón