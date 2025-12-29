El Gobierno de Aragón agilizará el desarrollo de vivienda ligada a las grandes inversiones en la comunidad

El Gobierno de Aragón quiere agilizar el desarrollo de vivienda en aquellas localidades de la comunidad que vayan a recibir un gran proyecto o inversión estratégica. El plan Más Vivienda, Mejor Empleo facilitará la construcción, con plazos más cortos, vinculada a los Pigas (Proyectos de Interés General Autonómico) que han ido llegando a la comunidad a gran velocidad en los dos últimos dos años. La intención del Ejecutivo autonómico es acelerar los procesos y aumentar el número de viviendas disponibles en aquellos municipios en los que se espera una mayor población en los próximos tiempos, ligada a esos nuevos proyectos económicos.

Esta nueva línea de actuación, vinculada al plan Aragón Más Vivienda, utilizará los aprovechamientos urbanísticos de esos Pigas para desarrollar estas nuevas casas. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este lunes así a una medida anunciada por el presidente aragonés, Jorge Azcón, el pasado mes de septiembre durante el debate sobre el estado de la comunidad. Entonces, Azcón avanzaba que su Ejecutivo pretendía monetizar y destinar enteramente a vivienda los aprovechamientos urbanísticos nacidos al calor de estos grandes proyectos. Por ley, esos aprovechamientos son de un 5%.

El presidente aragonés cifró entonces en unos 50 millones de euros esos aprovechamientos urbanísticos. Las dos primeras medidas anunciadas se vinculaban a Arcosur, barrio en expansión de Zaragoza, y a una nueva promoción de viviendas en Teruel, de unas 250 casas nuevas.

El Bono al Alquiler Joven, de nuevo con 7,6 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los fondos que va a recibir el Departamento de Vivienda, Logística y Cohesión Territorial para lanzar, a lo largo de 2026, una nueva convocatoria del Bono de Alquiler Joven, enmarcado dentro de la ayuda financiera estatal, que estará dotada con 7,6 millones de euros.

El Bono de Alquiler Joven estará destinado a ayudas al alquiler a menores de 36 años que, en líneas generales, reciben una ayuda de 250 euros mensuales a lo largo de 24 mensualidades, ha informado el Ejecutivo autonómico. En la anterior convocatoria correspondiente al ejercicio 2024 se destinó la misma cifra de 7,6 millones de euros y las ayudas llegaron a cerca de 1.300 jóvenes aragoneses.

La ayuda se concede por orden de llegada de las solicitudes hasta agotamiento de crédito presupuestario y se pueden presentar, una vez se lance la convocatoria, de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón o de forma presencial en registros físicos, así como en Correos a través de procedimiento administrativo.