Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia alud PanticosaJorge García DihinxReal ZaragozaSanidad AragónBarrios Zaragoza1.000 millones Zaragoza
instagramlinkedin

El Gobierno de Aragón agilizará el desarrollo de vivienda ligada a las grandes inversiones en la comunidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado un plan para facilitar la construcción en aquellas localidades en las que se prevé crecimiento poblacional por la llegada de grandes proyectos

Fachada de una vivienda en construcción, en imagen de archivo.

Fachada de una vivienda en construcción, en imagen de archivo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

S. H. V. / Agencias

Zaragoza

El Gobierno de Aragón quiere agilizar el desarrollo de vivienda en aquellas localidades de la comunidad que vayan a recibir un gran proyecto o inversión estratégica. El plan Más Vivienda, Mejor Empleo facilitará la construcción, con plazos más cortos, vinculada a los Pigas (Proyectos de Interés General Autonómico) que han ido llegando a la comunidad a gran velocidad en los dos últimos dos años. La intención del Ejecutivo autonómico es acelerar los procesos y aumentar el número de viviendas disponibles en aquellos municipios en los que se espera una mayor población en los próximos tiempos, ligada a esos nuevos proyectos económicos.

Esta nueva línea de actuación, vinculada al plan Aragón Más Vivienda, utilizará los aprovechamientos urbanísticos de esos Pigas para desarrollar estas nuevas casas. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este lunes así a una medida anunciada por el presidente aragonés, Jorge Azcón, el pasado mes de septiembre durante el debate sobre el estado de la comunidad. Entonces, Azcón avanzaba que su Ejecutivo pretendía monetizar y destinar enteramente a vivienda los aprovechamientos urbanísticos nacidos al calor de estos grandes proyectos. Por ley, esos aprovechamientos son de un 5%.

El presidente aragonés cifró entonces en unos 50 millones de euros esos aprovechamientos urbanísticos. Las dos primeras medidas anunciadas se vinculaban a Arcosur, barrio en expansión de Zaragoza, y a una nueva promoción de viviendas en Teruel, de unas 250 casas nuevas.

El Bono al Alquiler Joven, de nuevo con 7,6 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los fondos que va a recibir el Departamento de Vivienda, Logística y Cohesión Territorial para lanzar, a lo largo de 2026, una nueva convocatoria del Bono de Alquiler Joven, enmarcado dentro de la ayuda financiera estatal, que estará dotada con 7,6 millones de euros.

El Bono de Alquiler Joven estará destinado a ayudas al alquiler a menores de 36 años que, en líneas generales, reciben una ayuda de 250 euros mensuales a lo largo de 24 mensualidades, ha informado el Ejecutivo autonómico. En la anterior convocatoria correspondiente al ejercicio 2024 se destinó la misma cifra de 7,6 millones de euros y las ayudas llegaron a cerca de 1.300 jóvenes aragoneses.

Noticias relacionadas y más

La ayuda se concede por orden de llegada de las solicitudes hasta agotamiento de crédito presupuestario y se pueden presentar, una vez se lance la convocatoria, de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón o de forma presencial en registros físicos, así como en Correos a través de procedimiento administrativo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
  2. De BSH a Adidas o Ambar: estas son las 100 empresas de Aragón que más venden
  3. Alerta por lluvias en Aragón: se esperan hasta 40 litros en 12 horas
  4. El grupo aragonés Verbena entra en concurso de acreedores para 'garantizar su continuidad' y asegura que no afecta al empleo
  5. Siguen apareciendo restos del pasado de Zaragoza en las obras de la plaza San Miguel: 'Ha habido alguna sorpresa
  6. Ya hay sustituto para el antiguo McDonald's del Carrefour del Actur: 'Es una pasada
  7. Industria, porcino y logística: el quién es quién del 'top 100' de las empresas de Aragón
  8. El restaurante con el menú del días más impresionante de España está en un desconocido rincón de Aragón: 'Estoy flipando con el precio

Tres muertos y un herido tras un alud cerca del balneario de Panticosa

Expertos en montaña, tras el alud mortal en Panticosa: "Las condiciones meteorológicas eran ideales para esquiar"

Expertos en montaña, tras el alud mortal en Panticosa: "Las condiciones meteorológicas eran ideales para esquiar"

La huella de Vox sigue presente en el presupuesto de Zaragoza pese a la espantada de los de Abascal

La huella de Vox sigue presente en el presupuesto de Zaragoza pese a la espantada de los de Abascal

El Gobierno de Aragón agilizará el desarrollo de vivienda ligada a las grandes inversiones en la comunidad

Natalia Chueca presenta sus primeros presupuestos sin Vox, que superan los 1.000 millones de euros

Natalia Chueca presenta sus primeros presupuestos sin Vox, que superan los 1.000 millones de euros

¿A qué destinará Zaragoza más de 1.000 millones de euros? Todos los proyectos que recogen las cuentas de Natalia Chueca para 2026

¿A qué destinará Zaragoza más de 1.000 millones de euros? Todos los proyectos que recogen las cuentas de Natalia Chueca para 2026

Los barrios de Zaragoza donde más ha subido el precio de la vivienda

Los barrios de Zaragoza donde más ha subido el precio de la vivienda

El Gobierno de Aragón aprueba un expediente plurianual de 28 millones de euros en subvenciones agrarias

El Gobierno de Aragón aprueba un expediente plurianual de 28 millones de euros en subvenciones agrarias
Tracking Pixel Contents