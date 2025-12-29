Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno de Aragón aprueba un expediente plurianual de 28 millones de euros en subvenciones agrarias

El nuevo plan contempla apoyo a la modernización de las explotaciones y a la incorporación de jóvenes al sector primario

Dos tractores, en plena cosecha, en una finca del Cinco Medio.

Dos tractores, en plena cosecha, en una finca del Cinco Medio. / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Consejo de Gobierno ha autorizado la tramitación anticipada de un expediente de gasto plurianual por valor de 28 millones de euros destinado a la convocatoria de subvenciones para la modernización y mejora de explotaciones agrarias y el establecimiento de jóvenes agricultores en Aragón, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Estas ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Ejecutivo autonómico, tienen como objetivo superar las deficiencias estructurales que limitan el desarrollo de explotaciones e impulsar la renovación de la población activa agraria.

La distribución prevista de los fondos se ha divido en dos áreas. La primera está destinada a la modernización de explotaciones, con trece millones de euros; repartidos en 1,3 millones en 2026; 6,5 millones en 2027 y 5,2 millones en 2028. La segunda está dedicada a las ayudas para jóvenes agricultores, dotada de quince millones de euros; distribuido en 4,5 millones en 2026, 6,3 millones en 2027, 2,7 millones en 2028 y 1,5 millones en 2029.

El 57 por ciento de la financiación de estas ayudas ha procedido de fondos propios de la comunidad autónoma, mientras que el 43 por ciento restante está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), tanto en las intervenciones de modernización y/o mejora de explotaciones agrarias como en las destinadas al establecimiento de personas jóvenes agricultoras.

Las ayudas se concederán a los beneficiarios que acrediten el cumplimiento de los compromisos suscritos y la realización de las actuaciones objeto de subvención, conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente.

El acuerdo contempla la distribución plurianual del gasto, en función de la ejecución de las inversiones auxiliadas, y autorizará la modificación de los límites de los porcentajes de gasto comprometidos en cada anualidad, conforme a lo dispuesto en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

