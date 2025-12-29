Nuevas aulas de Secundaria en el colegio Soledad Puértolas de Zaragoza: así es el proyecto

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón acaba de licitar la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obra, del nuevo aulario de Educación Secundaria del Centro Público Integrado Soledad Puértolas, en el barrio de Valdespartera (Zaragoza), así como de una pista deportiva cubierta.

El contrato, con un presupuesto base de 205.819,55, permitirá transformar el actual centro —configurado en un inicio como un CPI de cuatro vías (12 unidades de Infantil y 24 de Primaria) en un CPI de tres vías (9 unidades de infantil, 18 de primaria y 12 unidades de ESO), respondiendo así a la disminución habida en los últimos tres cursos en el alumnado del segundo ciclo de educación infantil.

La actuación forma parte del Plan de Contratación del Departamento para 2025 y obedece a la necesidad de dotar al centro de los espacios adecuados para atender, por el contrario, la demanda creciente de alumnado de Secundaria en el barrio. De hecho, el centro cuenta ya este curso con 777 estudiantes, entre ellos dos grupos de 1º y 2º de la ESO escolarizados en el aulario de Primaria estrenado recientemente y que cuenta por el momento con capacidad para acoger a este alumnado.

El contrato incluye la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección facultativa de las obras, que deberán resolver la ampliación del centro sin interferir en su funcionamiento diario y garantizando la continuidad entre los edificios ya existentes y el futuro aulario de Secundaria.

Para ello, el proyecto deberá contemplar también la urbanización del nuevo trazado de la calle Ladrón de Bagdag, derivado de la modificación del plan parcial, actualmente en tramitación, y que persigue dar continuidad al centro desplazando la calle peatonal actualmente existente.

El plazo previsto para la redacción del proyecto es de 90 días naturales, y la ejecución de las obras —que se licitarán posteriormente— se estima en 18 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 22 de enero de 2026 a las 14:00 horas.

La inversión prevista en el aulario y la nueva pista deportiva cubierta (que contará con vestuarios y aseos), de acuerdo al anteproyecto, supera los 6,5 millones de euros. La previsión es que el nuevo equipamiento pueda estar finalizado en el segundo trimestre de 2028.