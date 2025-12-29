Núñez Feijóo pronostica una "gran victoria electoral" del PP en las elecciones de Aragón

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha declarado este lunes "optimista en cuanto a una gran victoria electoral" en las elecciones autonómicas en Aragón el próximo 8 de febrero. Una afirmación que ha tenido lugar durante el balance del año político 2025 por parte del líder del PP, que confía en el buen resultado de su partido en los comicios adelantados por el presidente aragonés, el popular Jorge Azcón.

Núñez Feijóo ha puntualizado en todo caso que hace este pronóstico "con humildad y con realismo" y ha añadido: "veremos a ver qué dicen los aragoneses el 8 de febrero". La confianza del líder del PP deriva en primer lugar de su convicción de que el presidente autonómico, Jorge Azcón, es un candidato "excepcional". Los populares aragoneses son, junto a Vox, el partido que menos ha desvelado de su equipo electoral para los próximos comicios de la comunidad. Ante la evidencia de la candidatura de Azcón para revalidar la presidencia del Gobierno de Aragón, la atención en las filas conservadoras va hacia una posible renovación de las listas. El propio Azcón admitió hace unos días ante los medios de comunicación que habrá "cambios" en los nombres que formen las candidaturas, pero descartó una revolución.

La intención de estos ajustes que llevarán a cabo Azcón y su gente de máxima confianza en el PP es "mejorar" el Grupo Parlamentario Popular que emanará de las urnas en febrero. Pocos cambios se prevén, también, si el presidente aragonés vuelve a ser el más votado y consigue tener apoyos para formar un nuevo Ejecutivo autonómico.

Núñez Feijóo ha destacado en su valoración sobre la política aragonesa una de las grandes bazas de Azcón para esta próxima campaña electoral. "Aragón tiene la mejor situación económica y las mayores inversiones de la historia", ha recordado el presidente nacional del PP. Desde la llegada de los populares al Pignatelli, en agosto de 2023, el Gobierno autonómico ha anunciado inversiones por cerca de 70.000 millones de euros. La mayoría de ellas están vinculadas a la tecnología, al sector de los centros de datos, pero también hay proyectos muy relevantes relacionados con la industria del automóvil o de la agroalimentación.

El líder nacional de los conservadores ha destacado "los buenos dirigentes" de su partido en Aragón, poniendo en relieve el papel de las alcaldesas Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj, al frente de las tres capitales: "Son excepcionales".