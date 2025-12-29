Así supervisarán los médicos de Aragón a sus pacientes sin que salgan de casa

Controlar la presión arterial de un paciente, sus señales electrocardiográficas o su saturación de oxígeno desde la distancia ya es posible. Las nuevas tecnologías permiten que los sanitarios controlen en tiempo real a sus pacientes sin necesidad de desplazamientos gracias a la telemonitorización, un sistema que el Gobierno de Aragón quiere poner en marcha, entre otros muchos, y que forma parte de un ambicioso plan encaminado a crear modelos más sostenibles o eficientes como los llamados 'Smart Hospitals' (hospitales inteligentes) que ayudan a garantizar la calidad asistencial mientras integran las tecnologías y mantienen la sostenibilidad del sistema.

Aragón se sube a la ola de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud y el bienestar con el objetivo de mejorar los resultados en salud, reforzar la sostenibilidad del sistema y adaptar la atención sanitaria a los nuevos retos sociales, demográficos y tecnológicos. Esta transformación del sistema sanitario forma parte del Plan Estratégico de Salud Digital 2025-2029 que pretende poner en marcha un modelo de atención más eficiente y centrado en las personas

La inteligencia artificial, en el ámbito sanitario, permite diagnósticos más precisos, predicción de complicaciones y optimización de recursos. Su combinación con analítica de datos y Big Data permite afinar procesos y adoptar decisiones basadas en evidencias.

Entre las actuaciones recogidas se incluye la implantación de plataformas de telemonitorización del paciente, que permiten tener un control desde la distancia pensado, principalmente, para contextos rurales o con acceso limitado a centros sanitarios. Esta tecnología mejora la accesibilidad a la vez que alivia la carga sobre la red asistencial pero exige que los pacientes dispongan o reciban los aparatos necesarios y conectados a una red para que el profesional pueda consultar desde su ordenador o tablet los resultados.

Hay que tener en cuenta que este plan se desarrolla en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas, la escasez de profesionales sanitarios, la ‘superespecialización’ de los servicios y la dispersión geográfica en el acceso a la atención sanitaria, así que el uso de la IA plantea medidas orientadas a adaptar la organización y los procesos asistenciales a estos retos.

El uso de la IA va a beneficiar principalmente a las zonas rurales, donde la atención digital permite un incremento del 35% de acceso a especialidades y se reduce en un 40% el tiempo de espera. Además, al mejorar la eficiencia asistencial, puede llegar a reducir más del 30% los reingresos hospitalarios, según recoge el Plan Estratégico.

Además de mejorar los canales de comunicación con la ciudadanía, la tecnología que pretenden aplicar en Aragón, la personalización de la medicina, más precisa, permitirá anticiparse a enfermedades, optimizar terapias y adaptar tratamientos, mejorando a su vez la eficiencia de recursos.

Según explica el director general de salud digital, Joaquín Velilla, el Plan se articula en cinco objetivos estratégicos, desarrollados a través de quince líneas estratégicas y cerca de 80 acciones que se desplegarán de forma progresiva hasta el año 2029. Las medidas previstas afectarán tanto a la organización de los servicios como al trabajo de los profesionales y a la relación de la ciudadanía con el sistema sanitario, mediante la incorporación progresiva de nuevos canales de atención, herramientas digitales y sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas.

Este proyecto incluye un modelo de seguimiento basado en indicadores que permitirán evaluar el grado de ejecución de las actuaciones que se van a ir implementando de forma progresiva y su evolución a lo largo del periodo 2025-2029.