Casi un tercio de los actuales diputados autonómicos dejarán las Cortes tras las elecciones de Aragón

Nueva legislatura, nueva vida en las Cortes de Aragón. Las próximas elecciones, que se celebrarán el 8 de febrero, ofrecerán un nuevo reparto de fuerzas políticas en La Aljafería y, también, una nueva nómina de rostros que representen a los partidos que logren superar la barrera electoral del 3% y llevar sus ideas hasta el Parlamento aragonés. En torno a una veintena de actuales diputados en el hemiciclo no estarán en las Cortes de Aragón a partir de marzo, cuando se constituya la nueva legislatura. PSOE, CHA e Izquierda Unida ya han desvelado muchos de los nombres que no seguirán bajo sus siglas, pero otros partidos, como PP y Vox, todavía no han adelantado qué cambios llevaran en sus listas y, posteriormente, en sus grupos parlamentarios.

El PSOE ha sido la formación que más premura se ha dado para completar sus listas electorales. El partido que lidera Pilar Alegría ya sabe quiénes son sus 67 personas elegidas para formar parte del equipo electoral. Diez de sus actuales parlamentarios no volverán a estar en La Aljafería y otros cuatro dependen de un muy buen resultado de los socialistas. Históricos mandatarios como Carlos Pérez Anadón(exconsejero de Hacienda, ahora en la Mesa de las Cortes), Marta Gastón(exconsejera de Economía) o Daniel Alastuey (exlíder de UGT Aragón) dejan la actividad política después de estas elecciones. En la provincia de Zaragoza, Sergio Ortiz (alcalde de Cariñena), Leticia Soria (portavoz adjunta) y Pilimar Zamora son otros tres nombres que no continuarán. Juana Tere Guilleme y Ana María Arellano solo seguirían en el Parlamento con un resultado extraordinario del PSOE, al no estar en puestos de salida.

En Huesca, los cambios del PSOE han sido casi inexistentes. Dos veteranos como Elisa Sancho y Álvaro Burrell dan un paso al lado, pero el continuismo en la lista altoaragonesa es evidente. Solo Iván Carpi, actual portavoz de Sanidad de los socialistas, no tiene su puesto asegurado, al partir en el número siete de la candidatura por Huesca. En Teruel, Silvia Gimeno y Ángel Peralta no continúan en la lista que más revolución sufre respecto a la última, aún confeccionada bajo la dirección de Javier Lambán en el PSOE Aragón y Mayte Pérez en el PSOE Teruel. Alba Sánchez, en el puesto seis, tendrá que pelear por repetir, al ocupar un puesto que el PSOE no logró en los últimos comicios.

La transformación en Chunta Aragonesista también es considerable. Su portavoz, el exconsejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, abandona la primera línea política tras una dilatada trayectoria. El propio Soro se despidió del resto de diputados en el último pleno autonómico, visiblemente emocionado. Joaquín Palacín, presidente de CHA, tampoco continuará en un grupo parlamentario que dirigirá Jorge Pueyo, hoy diputado en CHA dentro de Sumar en el Congreso y que en breve será reconocido como candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón.

Los cambios siguen viéndose en la izquierda. Ni Álvaro Sanz (Izquierda Unida) ni Andoni Corrales (Podemos) formarán parte de los representantes aragoneses en el próximo ciclo político. El primero dejó hace unas semanas la dirección de IU en la comunidad y Marta Abengochea, nueva líder de la formación, será también la candidata en una lista electoral que compartirán con Movimiento Sumar. Corrales, que cogió el acta que Maru Díaz, exconsejera de Universidades, rechazó por el fracaso electoral en mayo de 2023, tampoco está integrado en el nuevo rumbo podemista con el que, de hecho, mantiene una relación tensa que incluso va camino de los tribunales. María Goicoechea, exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer, es la elegida para liderar la candidatura podemista.

Izquierdo sigue en el PAR, sin noticias en PP ni Vox

El tercero en discordia del Grupo Mixto de las Cortes de Aragón en esta legislatura ha sido el PAR. Alberto Izquierdo, único diputado del centro-derecha aragonesista y presidente del Partido Aragonés, vuelve a ser el cabeza de cartel de la candidatura de la histórica formación. Izquierdo aspirará a la presidencia del Gobierno de Aragón desde la provincia de Teruel, como hiciera hace dos años y medio.

De los que menos se sabe es de PP y Vox. En los populares, su líder y candidato a la presidencia del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha admitido ya que planea "cambios" en las listas para "mejorar" el equipo conservador en las Cortes de Aragón. No se prevé una revolución en el seno del PP, pero el presidente del Ejecutivo aragonés sí planea retoques que llegarían al nuevo Consejo de Gobierno, de revalidar la victoria electoral.

Aún más misteriosa es la situación de Vox, que ni siquiera ha deslizado quién va a ser su candidato. El nombre de Alejandro Nolasco, portavoz en las Cortes y exvicepresidente autonómico cuando la ultraderecha estuvo en el Pignatelli con el PP, sigue gustando en la dirección nacional del partido. Los cambios en el resto de diputados (ahora tiene siete, se prevé un crecimiento importante) tampoco se conocen. Tan solo Fermín Civiac, quien fuera presidente de Vox en la provincia de Huesca, anunció hace semanas que dejaría la política, tanto a nivel orgánico como institucional. Civiac no estará en unas listas que el partido sigue conformando, a la espera de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox dé el visto bueno al candidato y sus nuevos compañeros de viaje.