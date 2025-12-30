La abogada del Estado Lorena Tabanera, primer fichaje del PP de Jorge Azcón para las elecciones de Aragón

Lorena Tabanera, abogada del Estado en Zaragoza y anteriormente jefa de este organismo en Huesca y Teruel, es el primer fichaje del Partido Popular para sus listas electorales de cara al 8 de febrero. Así lo ha anunciado el presidente aragonés y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, este martes, en una incorporación para su equipo de campaña que considera "una mujer que ha tenido un éxito excepcional en su trabajo en la Administración".

Tabanera, que ha sido abogada del Estado jefe en Huesca y Teruel y actualmente ejerce desde Zaragoza, como adjunta a la comunidad autónoma, es la primera incorporación de calado que Azcón propondrá al Comité Electoral del PP de cara a las listas que se tienen que entregar antes del 5 de enero. "Los abogados del Estado son cuerpos de profesionales de los más altos cargos jurídicos de la Administración", ha defendido Azcón, que ha califica de "espectacular" la experiencia de Tabanera en su carrera. Sobre el papel asumido por la abogada, el líder popular ha destacado su papel en "derecho tributario y en el Contencioso Administrativo de la comunidad autónoma".

Para el presidente popular, Tabanera "se ha ganado a pulso el lugar que ocupa" y ha concretado que la oposición a la Abogacía del Estado es "una de las más duras" de la Administración. Azcón ha asegurado que "el camino recorrido" por la incorporación a sus listas es un valor para "incorporarse a la política y poder aportar desde el PP a un momento de ilusión y en que el talento de las mujeres es bien recibido".