Aragón apuesta por la inteligencia artificial para mejorar la gestión del empleo
El Centro Criptológico Nacional acredita que el Centro de Operaciones de Seguridad de AST cumple los requisitos técnicos, organizativos y de seguridad
El Gobierno de Aragón, a través de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), ha puesto en marcha sus primeros proyectos de Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia administrativa y reducir los tiempos de tramitación.
Uno de ellos se desarrolla en el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y está orientado a modernizar la gestión de currículums y ofertas de empleo. La iniciativa permitirá automatizar tareas, mejorar la búsqueda de candidatos y optimizar el encaje entre perfiles y ofertas, un proceso que actualmente se realiza en gran parte de forma manual y con limitaciones técnicas.
El proyecto se articula en tres aplicaciones basadas en IA: gestión avanzada de Currículums Vitae, respuesta rápida a ofertas e integración de ofertas de fuentes externas, como Infojobs, con el objetivo de ofrecer un servicio más ágil y eficaz tanto a demandantes de empleo como a empresas.
De forma paralela, y en aras de la seguridad, AST ha recibido un informe favorable del Centro Criptológico Nacional (CCN) que confirma que su Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) cumple los requisitos exigidos para la certificación de Servicios de Seguridad Gestionados, conforme al Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Este reconocimiento se enmarca en el Plan de Cumplimiento Específico PCE-SSG 896, una iniciativa pionera impulsada por el CCN para reforzar la confianza y la calidad de los servicios de ciberseguridad en las Administraciones Públicas.
El plan, publicado el pasado mes de agosto, abrió un proceso piloto con la participación voluntaria de administraciones interesadas en someter sus centros de ciberseguridad a un nuevo modelo de evaluación. AST se sumó al proyecto desde el primer momento, respaldada por contar ya con la certificación ENS en categoría ALTA, lo que le permitió cumplir holgadamente los requisitos técnicos exigidos.
La auditoría presencial, realizada el pasado mes de octubre en el Centro de Ciberseguridad de AST en el Parque Tecnológico Walqa (Huesca), concluyó con un resultado favorable. Durante la revisión, los auditores analizaron procedimientos, normativa y operativa de los servicios de seguridad, constatando un alto nivel de competencia técnica y un grado avanzado de cumplimiento del ENS.
Aunque la certificación es de reciente creación y está pendiente de su emisión formal por parte del CCN, el informe favorable ya recibido acredita que el SOC de AST cumple con los requisitos técnicos, organizativos y de seguridad establecidos en el PCE-SSG 896, así como con los niveles de fiabilidad exigidos para la prestación de Servicios de Seguridad Gestionados.
De esta forma, el Gobierno de Aragón refuerza su apuesta por la innovación tecnológica, la ciberseguridad y la modernización de los servicios públicos, con el objetivo de ofrecer una administración más ágil, eficiente y orientada a las necesidades de la ciudadanía.
