Aragón se sitúa entre las seis comunidades con mayor gasto municipal en Servicios Sociales

Aragón es una de las seis comunidades en la que los municipios de más de 20.000 habitantes superan la media de gasto nacional en Servicios Sociales de 106,48 euros por persona, con un total de 140,05 euros, por detrás de País Vasco y Andalucía.

Dos capitales españolas, Barcelona y Bilbao, alcanzan la "excelencia" en inversión de Servicios Sociales, y otras dos, Badajoz y Toledo, se quedan en "pobres" en este ámbito, según el último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El estudio, publicado este martes, analiza, por undécimo año consecutivo, los presupuestos que los 404 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de Servicios Sociales y Promoción Social, según datos correspondientes al Presupuesto liquidado 2024 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos.

Para ser considerados "excelentes" en este ámbito, Barcelona, Bilbao y otras 27 ciudades de al menos 20.000 habitantes presupuestaron más de 200 euros por habitante ese año, mientras que Badajoz, Toledo y otros 45 municipios consignaron menos de 63,89 euros (que es el 60 % de la mediana de gasto del conjunto de esos ayuntamientos, que se situó en 106,48 euros por habitante).

Además, se han tenido en cuenta otros criterios, entre ellos que el Gasto en Servicios Sociales y Promoción Social por habitante no se haya reducido respecto a la liquidación de 2023 y que represente al menos un 10% del Presupuesto Total No Financiero liquidado en 2024.

Para el conjunto de esas 404 localidades, la inversión total en Servicios Sociales superó los 4.261 millones de euros, un 6,2 % más que en 2023, y la mediana de gasto aumentó un 4,36 % hasta los 106,48 euros por habitante mencionados.

18 de los 27 ayuntamientos "excelentes" son andaluces

De los 27 municipios que llegan a la "excelencia" en inversión de Servicios Sociales, 18 son andaluces, según el informe debido fundamentalmente a la incidencia económica que tiene en sus cuentas públicas el Servicio de Ayuda a Domicilio derivado del Sistema de la dependencia y que en esta comunidad autónoma se presta en cooperación con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de ciudades mayores precisamente de 20.000 habitantes.

Estos municipios son, por este orden: Isla Cristina, Alcalá la Real, San Roque, Baza, Morón de la Frontera, Ayamonte, Montilla, La Rinconada, Puente Genil, Palma del Río, Moguer, Linares, Antequera, Martos, La Línea de la Concepción, Almuñecar, Lucena y Jerez de la Frontera.

También figuran los catalanes Barcelona y El Prat de Llobregat; los vascos Zarautz, Basauri y Bilbao; los valencianos La Vall d'Uixó, Quart de Poblet y Catarroja; y el balear Maó.

Por territorios, son 11 las comunidades autónomas cuyos municipios de más de 20.000 habitantes no alcanzan la mediana de gasto de 106,48 euros por persona, con Madrid en el último lugar (58,11 euros), por detrás de Extremadura (64,89 euros) y Cantabria (69,57 euros).

Tampoco llegan los de Murcia (81,70 euros), Baleares (87,01 euros) y Castilla-La Mancha (89,79 euros) y se quedan muy cerca, aunque también por debajo, los de Navarra (101,02 euros), Galicia (102,28 euros), Comunidad Valenciana (104,07 euros), Canarias (106,05 euros) y Asturias (106,25 euros).

En cabeza por comunidades están el conjunto de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de País Vasco (164,03 euros por persona) y Andalucía (163,09 euros), por delante de los de Aragón (140,05 euros), La Rioja (122,70 euros), Castilla y León (118,61 euros) y Cataluña (116,38 euros).