Azcón cree que Vox quiere estar fuera de los Gobiernos y tilda de "error" el rechazo a los Presupuestos de Natalia Chueca

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha puesto en duda este martes el interés de Vox en formar parte de un potencial ejecutivo regional en coalición con el PP tras las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero.

Azcón, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al Belén de la Casa Amparo de Zaragoza, ha respondido así a una pregunta sobre el hipotético escenario que se dibuja a partir del proceso electoral, y a la posibilidad de tener que negociar pactos proporcionales al resultado obtenido por Vox.

Tras señalar que cualquier decisión a adoptar se basará en los resultados de las urnas, el presidente aragonés ha advertido que, a su juicio, "la gran duda es si Vox va a querer seguir estando fuera del gobierno".

"Creo que quiere estar fuera y no quiere asumir las responsabilidades más complicadas, las de tomar decisiones para mejorar la vida de los aragoneses", ha añadido Azcón.

Críticas a Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza

Por otra parte, Azcón ha calificado de "error" la decisión de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza de no prestar su apoyo a los presupuestos municipales para 2026, y ha tachado de "incomprensible" la posibilidad de que esta formación haya mostrado su disposición a pactar enmiendas con los grupos de PSOE y ZeC.

"Estoy convencido de que habrá muchísimos votantes de Vox que no van a entender que se bloquee el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, un buen presupuesto para la ciudad, sino que estén dispuestos a pactar con el PSOE y Podemos a cambio de esos presupuestos", ha añadido el dirigente político.

Ha insistido en considerar una "equivocación" el hecho de que Vox se plantee una alianza con las formaciones de izquierda para cambiar el presupuesto a través de enmiendas, y ha reclamado a los responsables de este partido de derechas a hacer "una reflexión profunda sobre si merece la pena bloquear a la ciudad de Zaragoza".