Azcón cree que Vox quiere estar fuera de los Gobiernos y tilda de "error" el rechazo a los Presupuestos de Natalia Chueca
El presidente de Aragón y líder del PP señala que la ultraderecha "no quiere asumir las responsabilidades más complicadas" de la gestión pública
El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha puesto en duda este martes el interés de Vox en formar parte de un potencial ejecutivo regional en coalición con el PP tras las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero.
Azcón, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al Belén de la Casa Amparo de Zaragoza, ha respondido así a una pregunta sobre el hipotético escenario que se dibuja a partir del proceso electoral, y a la posibilidad de tener que negociar pactos proporcionales al resultado obtenido por Vox.
Tras señalar que cualquier decisión a adoptar se basará en los resultados de las urnas, el presidente aragonés ha advertido que, a su juicio, "la gran duda es si Vox va a querer seguir estando fuera del gobierno".
"Creo que quiere estar fuera y no quiere asumir las responsabilidades más complicadas, las de tomar decisiones para mejorar la vida de los aragoneses", ha añadido Azcón.
Críticas a Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza
Por otra parte, Azcón ha calificado de "error" la decisión de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza de no prestar su apoyo a los presupuestos municipales para 2026, y ha tachado de "incomprensible" la posibilidad de que esta formación haya mostrado su disposición a pactar enmiendas con los grupos de PSOE y ZeC.
"Estoy convencido de que habrá muchísimos votantes de Vox que no van a entender que se bloquee el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, un buen presupuesto para la ciudad, sino que estén dispuestos a pactar con el PSOE y Podemos a cambio de esos presupuestos", ha añadido el dirigente político.
Ha insistido en considerar una "equivocación" el hecho de que Vox se plantee una alianza con las formaciones de izquierda para cambiar el presupuesto a través de enmiendas, y ha reclamado a los responsables de este partido de derechas a hacer "una reflexión profunda sobre si merece la pena bloquear a la ciudad de Zaragoza".
- Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
- De BSH a Adidas o Ambar: estas son las 100 empresas de Aragón que más venden
- Ni 2.344 pisos en el Picarral ni 380 en el Jesús y María: así se llenarán los vacíos urbanos de los barrios de Zaragoza
- Alerta por lluvias en Aragón: se esperan hasta 40 litros en 12 horas
- Una conocida tienda de muebles baja la persiana en Puerto Venecia: 'Os llevaremos en el corazón
- Siguen apareciendo restos del pasado de Zaragoza en las obras de la plaza San Miguel: 'Ha habido alguna sorpresa
- Industria, porcino y logística: el quién es quién del 'top 100' de las empresas de Aragón
- El restaurante con el menú del días más impresionante de España está en un desconocido rincón de Aragón: 'Estoy flipando con el precio