El estado chino entra en Leapmotor: la empresa estatal FAW Group obtiene un 5% de participación de la compañía

Leapmotor, la marca china que fabricará cuatro modelos de coches eléctricos en Stellantis Zaragoza, va a vender acciones por un valor de 534 millones de dólares a la empresa estatal FAW Group. De este modo, según informa Bloomberg, el estado chino entra en la compañía automovilística al adquirir un 5% de la empresa. El acuerdo está pendiente de la aprobación por parte del Regulador de Valores de China, lo que podría demorar la acción varios meses.

FAW es la abreviatura de First Automobile Works y está considerado como uno de los seis grandes grupos automovilísticos controlados por fuentes públicas junto a Dongfeng, SAIC, Changan, Chery y JAC. El acuerdo indica la consolidación del sector de vehículos eléctricos de China, donde más de 100 marcas ofrecen cientos de modelos en un momento en que el crecimiento de la demanda se está desacelerando.

El fundador y director ejecutivo, Zhu Jiangming, ha afirmado recientemente que la compañía se ha fijado el objetivo de vender un millón de vehículos el próximo año y pretende alcanzar unas ventas anuales de 4 millones en los próximos 10 años, según una publicación de la compañía en WeChat el domingo y que recoge Bloomberg.

En noviembre, la compañía entregó un récord de 70.327 vehículos, lo que elevó sus ventas entre enero y noviembre a 536.132 unidades, superando así su objetivo del año, ya que Leapmotor planeó inicialmente vender 500.000 vehículos en 2025.

Motor en Zaragoza

En pleno momento de expansión mundial, la compañía asiática también ha formalizado su desembarco en Aragón, concretamente en la planta automovilística de Figueruelas, donde se estrenará con el montaje del SUV eléctrica B10 a partir del cuarto trimestre de 2026.

La llegada de Leapmotor a Aragón ya tiene calendario, modelos y volúmenes encima de la mesa, según explicaron los responsables hace dos semanas en Borja durante la presentación de la fábrica de chasis para los vehículos que la marca asiática ensamblará en Stellantis Figueruelas. La previsión inicial pasa por la fabricación de unas 40.000 unidades en el primer año, una cifra que la compañía confía en duplicar en un corto plazo en función de la respuesta del mercado europeo.

La decisión de instalar la producción europea de Leapmotor en Figueruelas responde a múltiples factores estratégicos. En primer lugar, la capacidad de la fábrica de Stellantis para la adaptación de plataforma, con espacio, flexibilidad técnica y una plantilla altamente experimentada en la producción de modelos compactos, un segmento donde la marca china quiere posicionarse en Europa con propuestas de eléctricos asequibles. A ello se suma la reconocida posición geoestratégica de la planta.

La compañía sigue además la estela de su compatriota CATL, el líder mundial de las baterías para coches eléctricos, que construirá una gigafactoría de esta tecnología junto a la fábrica de Figueruelas, corazón industrial de Aragón desde hace más de 40 años.