Cinco aragoneses entre los 100 líderes jóvenes más influyentes del mundo han sido reconocidos en Ruanda este 2025

El Global 100 Award distingue cada año a los cien líderes más influyentes del planeta por su contribución a la innovación, la educación, la tecnología y el emprendimiento social. Esta edición reunirá en Ruanda a personalidades de los cinco continentes con el objetivo de promover el liderazgo global, el desarrollo sostenible y la cooperación intercontinental entre Europa y África.

Entre los galardonados se encuentra el zaragozano Luis Martín, CEO y fundador de Academia de Inventores, la primera academia de invención del mundo, que inspira cada año a más de 35.000 niños y jóvenes a crear y experimentar a través de la educación STEAM. Además de su labor educativa, Luis Martín preside la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza (AJE Zaragoza) y ha sido reconocido por Forbes como uno de los Top 100 Most Creative People in Business de 2025.

También ha sido seleccionada Silvia Plaza Tejero, directora de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Aragón, economista y abogada. Silvia ha desarrollado una extensa trayectoria acompañando a directivos, empresas e instituciones en procesos de liderazgo, innovación y transformación sostenible. Comprometida con la creación de puentes entre el ámbito empresarial, público y académico, impulsa foros y encuentros de alto nivel sobre digitalización, sostenibilidad y competitividad global.

Junto a ellos, tres jóvenes aragoneses completan la representación regional en la lista de los 100 líderes globales de 2025:

Daniel Ruiz es físico y experto en inteligencia artificial, technical lead en PredictLand, empresa aragonesa referente en el uso de datos e IA aplicada a la sostenibilidad y la eficiencia empresarial. Desde PredictLand lidera proyectos de impacto en sectores como la energía, la industria y la distribución, utilizando la inteligencia artificial para reducir costes, optimizar recursos y minimizar emisiones. Además, es profesor en el Zaragoza Logistics Center (MIT Zaragoza), donde impulsa la adopción de IA en entornos corporativos y formativos.

Mohamed Sandali Hanna y Daniel Palacio Enrech, cofundadores de Nimed Marketing, una de las agencias de marketing viral más prometedoras de España. Con sede en Zaragoza y presencia en Barcelona, Madrid, Sevilla y Andorra, Nimed Marketing ha superado los 550 millones de visualizaciones en redes sociales, ayudando a marcas y creadores a conectar con audiencias globales a través de contenido creativo y de alto impacto. Ambos referentes de la nueva generación de comunicadores digitales, han sido finalistas en los Premios Aragón Influye y se han posicionado como embajadores del talento joven y emprendedor aragonés.

El evento reunió a líderes y agentes de cambio de más de 50 países, quienes compartirán experiencias, proyectos y estrategias para afrontar los retos globales del siglo XXI.