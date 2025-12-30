Cinco Villas cierra su programación contra la violencia machista con un torneo de fútbol femenino

Como cierre a la programación que la Comarca de Cinco Villas ha impulsado estos meses para visibilizar la lacra social que supone la violencia contra las mujeres, el próximo 3 de enero se disputará la segunda edición del Torneo de Fútbol Femenino contra la Violencia de Género.

En esta ocasión, se ha elegido el Campo del Luchán, de Ejea de los Caballeros, que acogerá los partidos de las formaciones participantes, cuatro de fútbol base 8 y, otras cuatro, de categoría absoluta. Estos equipos son: la SD Ejea de los Caballeros, el Real Zaragoza Femenino, la SD Huesca Femenino y el Zaragoza CFF.

«Queremos dar protagonismo a estas formaciones para poner en valor el papel tan importante que hacen por el deporte en los pueblos, además de para concienciar de la necesidad de seguir trabajando por la igualdad en todos los ámbitos. Desafortunadamente, en el deportivo todavía falta mucho por hacer, aunque se van dando algunos pasos», reconoce el presidente comarcal, Santos Navarro.

Este segundo torneo de fútbol contra la violencia de género deportiva comenzará a las 10.00 horas y tendrá entrada libre. Además, paralelamente a los partidos se ofrecerán diversas actividades de sensibilización. Entre ella, talleres de pancartas, animación con conciencia, sorteos, batucada, proyección de experiencias, photocall, tiro a portería (Mete un gol a la violencia), por citar algunos ejemplos.

Este torneo pone el punto final de las propuestas que comenzaron en la comarca la semana del 25 de noviembre, en que se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Unas iniciativas que la entidad comarcal ha puesto en marcha, a través de los servicios sociales, que han servido para visibilizar, un año más, la lacra social que supone la violencia de género en la Comarca de Cinco Villas, donde 42 mujeres son las que actualmente recoge el sistema Viogén. De ellas, 40 cuentan con órdenes de protección activa.

Cartel del Torneo de Fútbol Femenino de las Cinco Villas. / COMARCA CINCO VILLAS

Un día de competición

Los partidos, que tienen entrada libre, comenzarán a las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Ejea con la primera semifinal absoluta entre la SD Ejea y el Real Zaragoza; a las 11.30 horas tendrá lugar la primera semifinal sub-13, entre la SD Ejea y el Real Zaragoza y, paralelamente, la semifinal que enfrentará a la SD Huesca y el Zaragoza CFF ; a las 12.30 horas será la segunda semifinal absoluta, entre la SD Huesca y el Zaragoza CFF .

Tras el descanso para comer, a las 16.00 horas arrancarán los partidos para decidir el tercer y cuarto puesto. A las 17.30 horas tendrá lugar la final de fútbol 8 sub-13 y, una hora más tarde, la absoluta. Sobre las 20 horas tendrá lugar la entrega de trofeos y detalles a los participantes.

La realización de este tipo de propuestas «permite visibilizar la lacra social que afecta a nuestra zona, además de servir de recuerdo a todas las víctimas que la sufren», precisa Santos Navarro. Es por ello, por lo que desde la comarca se ha llevado a cabo un importante despliegue de difusión de este torneo, incluyendo la grabación de vídeos de la mano de sus protagonistas. Alguno de ellos ha alcanzado más de 42.000 visualizaciones en Instagram.

Apoyo a las víctimas

Desde la Comarca de Cinco Villas se ofrecen múltiples servicios para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género, como el de asesoría psicológica que, en estos momentos, cuenta con 28 mujeres víctimas de violencia atendidas en 2025.

Además, la entidad dispone de una vivienda tutelada, para estancias largas. Un total de 14 mujeres llevan en estos momentos dispositivos Atenpro de protección, un servicio teleasistencia que permite que las usuarias puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal especializado.

Para acceder a cualquiera de los servicios, la mejor manera es acercarse a los servicios sociales de base que hay en los respectivos ayuntamientos. «La trabajadora social que los atiende es la puerta al sistema», afirma Santos Navarro. Aunque también se puede acudir a la sede comarcal (calle Justicia Mayor de Aragón, 20, Ejea de los Caballeros). No obstante, «si conoces un caso de violencia de género, no dudes en acudir a los servicios sociales. También se puede llamar al 016, un teléfono que además de confidencial no deja rastro en la factura telefónica. Dar aviso puede salvar una vida», recuerda Navarro, quien señala «que el año pasado la comarca vivió la primera muerte por violencia de género registrada en la zona. Fue muy cerca de donde está la sede comarcal», recuerda con tristeza el presidente cincovillés.