Los efectos del adelanto de la gripe en los hospitales de Aragón: más urgencias y menos camas cerradas estas navidades

Recta final de un año que en los últimos meses ha estado marcado por los adelantos en Aragón. Además del electoral, esta temporada también llegó sin previo aviso la gripe, que fue declarada epidemia en la comunidad el 24 de noviembre cuando lo habitual es que esta situación se alcance después de las Navidades y/o durante enero, como así sucedió la campaña pasada. Para evitar que este aumento de casos de gripe colapsara más las urgencias hospitalarias -según han denunciado varios profesionales sanitarios en las últimas semanas el servicio está "desbordado"-, Sanidad ha dejado abiertas más camas estas Navidades que en las anteriores, cuando se cerraron 284. La medida ha servido para absorber la demanda en días clave como Nochebuena y Navidad, cuando pasaron por las urgencias de los hospitales Clínico y Servet un total de 1.789 usuarios.

En concreto, el 24 de diciembre de 2024 pasaron por las urgencias del Miguel Servet de Zaragoza 463 pacientes, según los datos de la consejería de Sanidad. Esta Nochebuena, en cambio, lo hicieron 482 pacientes, lo que supone un ligero incremento interanual. Esta misma tendencia se repitió en este hospital el día de Navidad, cuando el servicio atendió a 643 usuarios frente a los 603 de hace un año.

En el caso del Clínico se ha reducido el número de atenciones registradas en estas fechas respecto a 2024, también de forma ligera. En la Nochebuena de 2024 se atendieron 326 urgencias, diez más que en la celebrada la pasada semana. De igual forma, en la Navidad de hace un año se asistió a 347 personas en este servicio, mientras que en la de este 2025 fueron 328, según los datos de Sanidad.

Según explican profesionales sanitarias del Royo Villanova, los días 24 y 25 hubo "muchísima demanda en la zona de respiratorio" de este hospital de la margen izquierda de Zaragoza, además de pacientes con otras patologías más graves. Con todo, señalan que la tendencia ha sido similar a la de navidades anteriores, todavía a la espera de cómo se den las próximas fechas festivas. Asimismo, han recordado que la gripe es un virus respiratorio por el que, por norma general, se debe acudir a los centros de salud, a excepción de casos graves.

Entre el Servet y el Clínico suman un total de 1.789 urgencias atendidas durante la Nochebuena y la Navidad de 2025, cifra que supera a la de las mismas fechas de 2024, cuando se realizaron 1.739 asistencias, y que coincide con la frenada del cierre de camas hospitalarias para estas fechas debido al adelanto de la gripe y su rápida escalada. Eso sí, los contagios se han reducido de forma destacable en las dos tercera y cuarta semana de diciembre hasta situarse en 127,2 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días. Fuentes sanitarias indican que se supera así el primer pico epidemiológico de la temporada, aunque advierten de que podría alcanzarse un segundo -así ha sucedido en temporadas previas- ya que por delante quedan todavía festividades clave como Nochevieja o Año Nuevo.

Cierre de camas en los hospitales

Precisamente por esto, y porque Aragón continúa en situación de epidemia con una incidencia que sigue por encima del umbral epidemiológico, estas fiestas Sanidad ha dejado abiertas estas fiestas más camas hospitalarias que en 2024. En concreto, y según las cifras de Sanidad, esta Navidad se han cerrado 74 camas en el hospital Miguel Servet de Zaragoza frente a las 143 que lo hicieron la pasada, en concreto durante el 21 de diciembre y el 7 de enero. Entonces, la incidencia de la gripe no había superado el umbral basal de esa temporada (2024-2025), que se sobrepasó en la primera semana de enero.

A las 74 camas cerradas en el Servet para Navidad se suman las de la planta 12 del hospital General, que ahora mismo inoperativas debido a las obras de transformación que se están realizando en este centro hospitalario. Esta medida es por tanto independiente a las fiestas navideñas.

Además de estas, también han dejado de funcionar para navidades las camas de Ortogeriatría del hospital Provincial de Zaragoza ciudad. En otros centros hospitalarios de la capital aragonesa como el Clínico y el Royo Villanova se mantienen abiertas todas. Lo mismo sucede en el hospital Ernest Lluch de Calatayud, donde tampoco el año pasado hubo cierres.

En el caso de Huesca, se han dejado inoperativas 39 camas de las 236 que hay en el hospital San Jorge, según informan desde Sanidad. En 2024 fueron 41. En Barbastro se mantienen abiertas todas. En el Obispo Polanco de Teruel tampoco se ha cerrado ninguna cama para estas navidades, igual que sucedió en las de 2024. Lo mismo sucede en el hospital de Alcañiz.