Jaca no tendrá uvi móvil durante cuatro horas en Nochevieja por las campanadas de Formigal: "Es una decisión penosa"

"Empezamos el año sin uvi móvil", alerta en sus redes sociales la plataforma ciudadana UVI móvil Jaca ¡la necesitamos! A través una publicación en Instagram, la organización ha denunciado que desde las 21.00 horas y hasta la 1.00 de esta Nochevieja la ambulancia de cuidados intensivos de La Jacetania estará en la estación de esquí de Formigal, donde hay programadas unas campanadas de fin de año con Xuso Jones y Sandra Barneda como presentadores. La asociación ha tildado de "penosa" esta decisión del Gobierno de Aragón y ha exigido al Departamento de Sanidad que rectifique, ya que han subrayado que esta acción deja "a toda una comarca vulnerable en aras de una mala gestión para la celebración de este evento".

La plataforma en defensa de la uvi móvil ha manifestado comprender que las campanadas de fin de año requieran de "un dispositivo preventivo acorde", pero han remarcado que ello no puede ser "a costa de dejar al resto de la población sin un servicio tan vital para su salud". "Teniendo en cuenta el desplazamiento, en la comarca de La Jacetania quedaremos sin servicio de soporte vital avanzado durante muchas horas", han denunciado.

Desde la organización ciudadana han recordado que son fechas festivas y que la comarca de La Jacetania es una zona turística en la que la población se "multiplica" durante las navidades, lo que, inciden, "aumenta la necesidad de tener un transporte sanitario esencial como es la uvi móvil".

Fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón han indicado que la decisión de trasladar la uvi móvil tiene como objetivo "asegurar la mejor respuesta" a las necesidades asistenciales de la población ante un previsible aumento de la demanda durante Nochevieja. En esta línea, han garantizado que la zona de salud de Jaca estará "debidamente atendida gracias al resto de medios del que dispone el 061 Aragón". Según han detallado, el servicio también cuenta con un vehículo de Soporte Vital Básico, que tiene su base en el hospital de Jaca, igual que la uvi móvil.

Asimismo, desde la consejería de Sanidad han sostenio que durante la Navidad, así como también en verano y Semana Santa, se refuerzan con vehículos de Soporte Vital Básico ubicados en Biescas y Canfranc. También en el municipio de Sabiñánigo, a 18 kilómetros de Jaca, se cuenta con un vehículo de Soporte Vital Avanzado (UME) durante 24 horas los 365 días del año, han recordado.

A estos servicios se suman las urgencias del hospital de Jaca, que están operativas las 24 horas del día, y dos médicos de Atención Primaria que también estarán en activo las 24 horas del día en el centro de salud. Asimismo, han concretado que Jaca también dispone de un helicóptero del 112 las 24 horas día todos los días del año.

Desde el departamento de Sanidad han reforzado los servicios asistenciales durante la noche del 31 de diciembre en las localidades pirenaicas de Escarrilla y Formigal con el objetivo de "garantizar una atención accesible, ágil y segura ante el previsible aumento de la demanda". De ahí el traslado de la uvi móvil de Jaca a Formigal durante las campanadas de fin de año.

Así, además de esta medida, el Punto de Atención Continuada (PAC) de Escarrilla contará con un segundo equipo que se sumará al que disponen habitualmente, formado por un médico y un enfermero. También se reforzará el día 31 la unidad de Soporte Vital Básica (SVB) durante 24 horas, desde las 10.00 horas del día 31 de diciembre a las 10.00 de la mañana del 1 de enero.

Según han indicado desde el departamento, ambas acciones se realizan ante el posible aumento de las urgencias que puedan tener lugar por el incrememto de población que se producirá en estas zonas pirenaicas.