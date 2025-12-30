Muere José Urbieta, exconsejero de Agricultura del Gobierno de Aragón con Hipólito Gómez de las Roces

El exconsejero de Agricultura, Ganadería y Montes y exdiputado del PP en las Cortes de Aragón, José Urbieta, ha fallecido este martes a los 87 años, según han informado fuentes de la formación conservadora.

Urbieta fue diputado autonómico en las legislaturas desde la segunda hasta la quinta legislatura de las Cortes de Aragón. En 1989, fue nombrado consejero de Agricultura, Ganadería y Montes por el aragonesista Hipólito Gómez de las Roces. Mantuvo este cargo desde su nombramiento hasta finalizar la tercera legislatura.

Los populares aragoneses han mostrado su dolor y su agradecimiento por su contribución "al desarrollo político, económico y social de Aragón".

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, ha mostrado sus condolencias en sus redes sociales. Azcón ha calificado de "histórico del Partido Popular en Aragón" a Urbieta y ha mostrado su "pésame a su familia y amigos". El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado el papel de Urbieta como consejero de Agricultura, Ganadería y Montes.